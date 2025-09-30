Sanremo 2026, Carlo Conti svela quando annuncerà i Big e i titoli delle Canzoni

News VIP

Carlo Conti svela le prime anticipazioni del Festival di Sanremo. Ecco quando annuncerà i Big in gara e quando saranno rivelati i titoli delle canzoni.

C’è grande attesa per la nuova edizione del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti, in scena al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026. Il presentatore svela di aver iniziato l’ascolto delle prime canzoni proposte, poi rivela quando ufficializzerà i nomi de Big in gara e i titoli dei brani.

Festival di Sanremo, Carlo Conti ha ricevuto le prime canzoni

Dopo il successo dell’ultima edizione, non qualcosa di scontato dato il passaggio di testimone da fenomeno Amadeus che ha spopolato per cinque edizioni, Carlo Conti è già al lavoro sulla nuova edizione del Festival di Sanremo. La kermesse musicale d’Italia si terrà al Teatro Ariston, dopo le polemiche con il Comune di Sanremo che sembrava pronto a non rinnovare il contratto alla Rai, dal 24 al 28 febbraio 2026, ovviamente in diretta su Rai 1. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, dopo aver parlato del suo impegno nella quindicesima stagione di Tale e Quale Show, Conti ha ammesso di aver ricevuto già le prime canzoni.

“Ascolto le canzoni dei giovani e stanno arrivando anche quelle dei Big. Le ascolto quando sono in treno, nel traffico o quando aspetto che mio figlio Matteo esce da scuola. Anche se il primo ascolto di un brano lo faccio sempre senza cuffie e a un volume basso […] La sensazione di ascoltare qualcosa che funziona ce l’ho subito, i effetti. Ma la cosa più difficile è cercare di capire il potenziale di un brano accantonando i miei gusti”.

Ha rivelato Conti. Il presentato ha poi ammesso che vorrebbe tantissimo sul palco Vasco Rossi ma che il cantante gli ha già rifilato un sonoro e pubblico due di picche. Stessa considerazione per i suoi amici di sempre, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni con il quale è stato protagonista di un fortunato tour teatrale recentemente, che secondo lui non accetteranno mai di essere al suo fianco a Sanremo.

Sanremo 2026, ecco quando saranno annunciati i Big

Come noto il direttore artistico del Festival di Sanremo non riposa mai, il suo è un compito complesso dato che, oltre a trovare le migliori canzoni e gli artisti più accattivanti da presentare sul palco del Festival di Sanremo, deve anche condurre uno show altrettanto entusiasmate. Carlo Conti, dunque, sta già lavorando per la nuova edizione di febbraio 2026 e ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni di aver deciso di svelare i nomi dei Big in gara tra fine novembre e inizio dicembre 2025. Ma non è tutto.

Il 14 dicembre 2025, infatti, si terranno le finali delle Nuove Proposte e Conti inviterà tutto il cast per svelare il titolo delle proprie canzoni. Parlando, invece, della possibilità di tornare ancora sul palco, con un rinnovo del contratto, Conti ha ammesso che non accetterebbe mai perché per lui cinque Festival sono un numero più che sufficiente. Insomma, il prossimo anno la Rai dovrà nominare il nuovo direttore artistico e si mormora che la scelta ricadrà su Stefano De Martino.