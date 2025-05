Sanremo 2026, Il Festival resta in Rai e arriva il commento di Carlo Conti

News VIP

Il Festival di Sanremo resta in Rai per i prossimi anni. Ecco i primi commenti di Carlo Conti, il presentatore e direttore artistico della kermesse musicale d’Italia.

Carlo Conti è già a lavoro sulla nuova edizione del Festival di Sanremo, e ora che la kermesse musicale italiana rimane ufficialmente in Rai, il presentatore può tirare un sospiro di sollievo e concentrarsi sul cast dei Big che presenterà il prossimo anno. Ecco le sue prime parole.

Sanremo 2026, il Festival rimane in Rai

Dopo il successo della 75esima edizione del Festival di Sanremo diretto da Carlo Conti, che ha eletto vincitore Olly con la sua “Balorda Nostalgia”, i vertici di Viale Mazzini hanno tremato quando è stato ufficialmente aperto un bando pubblico per i diritti della kermesse musicale d’Italia e altre reti hanno manifestato il loro interesse. Ora, tuttavia, è ufficiale: il Festival resta in Rai. Mediaset e Warner Bros. Discovery, infatti, non hanno presentato alcuna proposta per aggiudicarsi i diritti del Festival della Canzone Italiana e solo la Rai ha depositato la sua busta per vincere il bando, ottenendo così l’esclusiva sull’evento per il 2026, 2027, 2028 con eventuale proroga per un massimo di due anni.

Certo, la Rai dovrà sborsare parecchio e accontentare le pretese del Comune di Sanremo con diverse iniziative e dunque ci sarà da contrattare. Nel frattempo, quel che è certo, è che alla conduzione del Festival ci sarà ancora una volta Conti e sembra che abbia già scelto la sua co-conduttrice. Ma come ha commentato ild direttore artistico la buona notizia? Ecco le sue prime parole.

Sanremo 2026, le prime parole di Carlo Conti

Dopo aver saputo che il Festival di Sanremo rimane in Rai per altri tre anni, con possibilità di proroga per due anni aggiuntivi, Carlo Conti può tirare un sospiro di sollievo dato che sarà sempre lui il direttore artistico della kermesse musicale d’Italia. Non è chiaro se questo sarà l’ultimo anno al momento, dato che da tempo si vocifera che dopo Conti i vertici di Viale Mazzini vorrebbero dare l’opportunità a Stefano De Martino di dirigere il Festival, ma per ora il presentatore toscano ha senza dubbio un grande lavoro da fare.

“Il Festival è il Festival e sarà come sempre una grande festa della musica italiana. È prestissimo, anche se già qualcuno mi ha mandato qualche brano. Sarà un lungo percorso, come sempre entusiasmante e difficile, perché la cosa di cui sento grande responsabilità è quella di scegliere belle canzoni. Quest’anno mi pare sia stato molto fortunato e le canzoni siano state belle, sono sicuro che anche il prossimo anno verrò messo molto in difficoltà”.

Queste le prime parole di Conti, che ha ammesso di aver ricevuto già le prime canzoni. Certamente questo sarebbe l’anno giusto per vedere il ritorno di alcuni grandi protagonisti della musica italiana sul palco, come quello di Tiziano Ferro già annunciato lo scorso anno, ma anche Laura Pausini o perché no, Mina!