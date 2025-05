Sanremo 2026: Carlo Conti ha già scelto la prima co-conduttrice. L'indiscrezione

News VIP

A quanto pare, Carlo Conti avrebbe già deciso chi sarà una delle co-conduttrici della prossima edizione del Festival di Sanremo. Ecco di chi si tratterebbe.

Sembrerebbe che Carlo Conti abbiamo preso seriamente la battuta fatta da Nathalie Guetta a Belve: potrebbe essere proprio lei la prima co-conduttrice della prossima edizione del Festival di Sanremo.

Nathalie Guetta, attrice francese di grande successo, nonché sorella del famosissimo dj David Guetta, è stata ospite di Francesca Fagnani nella prima puntata di Belve, programma ormai divenuto cult di Rai 2. Nel corso della sua intervista, la Guetta ha avuto modo anche di parlare dei suoi sogni nel cassetto, poiché ne ha ancora molti da realizzare. Anzitutto, vorrebbe poter lavorare con l regista ed attore romano per eccellenza, Carlo Verdone, ma un atro suo grande desiderio sarebbe quello di salire sul Palco dell'Ariston in veste di co-conduttrice.

Il giornalista Alberto Dandolo ogni settimana scrive la sua rubrica sul settimanale Oggi. Stavolta, ha voluto parlare di Nathalie Guetta, mettendo nero su bianco questa frase piuttosto esplicativa:

Quella che è apparsa solo una battuta, è stata invece presa molto seriamente dal conduttore e direttore artistico del Festival, Carlo Conti...

Dunque, stando a quando sostiene Dandalo, Carlo Conti, che condurrà anche il prossimo Festival di Sanremo, entrato a conoscenza delle dichiarazioni della Guetta fatte dalla Fagnani, avrebbe preso seriamente in considerazione la possibilità di accontentarla:

Non si è solo divertito, ma ha ritenuto un’ipotesi credibile quella di coinvolgere Nathalie nel ruolo di co-conduttrice nella nuova edizione della kermesse canora…

Per giunta, il giornalista ha persino dichiarato che Conti sarebbe sul punto di mettersi in contatto con la celebre Natalina della fiction targata Rai Don Matteo per poter discutere dell'eventualità di averla al suo fianco nel corso del prossimo Festival di Sanremo:

Nelle prossime settimane, secondo quanto ci risulta, Carlo prenderà contatti con l'esuberante artista...

Insomma, sembra proprio che già sia noto il nome della prima co-conduttrice del Festival di Sanremo del prossimo anno, e che ben presto Nathalie Guetta potrà vedere realizzato il suo grande sogno.