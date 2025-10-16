Sanremo 2026, Giorgia co-conduttrice della nuova edizione al fianco di Carlo Conti?

News VIP

Giorgia mette in chiaro le cose e svela se sarà lei una delle co-conduttrici della nuova edizione del Festival di Sanremo.

Grande attesa per la nuova edizione del Festival di Sanremo condotta da Carlo Conti. Si mormora che Giorgia sia stata scelta come co-conduttrice della kermesse musicale, ecco cosa ha svelato la cantante e conduttrice di X Factor Italia.

Giorgia co-conduttrice del Festival di Sanremo?

Dopo il clamoroso successo dell’ultima edizione, che ha incoronato vincitore Olly con la sua “Balorda Nostalgia”, si parla della nuova edizione del Festival di Sanremo praticamente ormai da mesi, tra congetture, piccole anticipazioni da parte di Carlo Conti e tanti tanti gossip. Il presentatore toscano è al lavoro per assicurarsi un cast perfetto, sta ascoltando le prime canzoni che gli artisti gli inviano, ma deve anche scegliere chi sarà con lui sul palco del Teatro Ariston e questo è un compito altrettanto importante. Negli ultimi giorni Gabriele Parpiglia ha lanciato un rumors sulla presenza di Giorgia come co-conduttrice del Festival, scelta da Conti dopo il grande successo che la cantante sta riscontrando come presentatrice di X Factor Italia. La notizia è stata ripresa anche da AdnKronos, che ha fatto notare:

“Il lungo intervallo tra la prima parte del tour, che si conclude il 22 dicembre a Roma, e la ripresa, prevista per il 13 marzo, ha contribuito ad alimentare la voce di un possibile ritorno di Giorgia, in veste di coconduttrice, al Festival di Sanremo 2026, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio“.

Insomma, secondo queste fonti Giorgia sarebbe già stata messa al corrente della scelta di Conti e avrebbe accettato, addirittura sistemando le date del suo tour in modo da essere sul palco di Sanremo senza interferire con i suoi concerti. Ma sarà davvero così? A rispondere è la cantante.

Sanremo 2026, Giorgia sarà la co-conduttrice? Ecco le sue parole

Il gossip si è diffuso in fretta e occorre dire che il pubblico ha approvato immediatamente l’idea di vedere Giorgia sul palco del Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti, nelle vesti di co-conduttrice della nuova edizione della kermesse musicale d’Italia. Ma sarà davvero così? La presentatrice di X Factor Italia, ospite della diretta di RDA nel programma Guerrini e Lanfranchi Show ha replicato senza lasciare alcun dubbio.

“Ho letto questa cosa che girava. Ragazzi, non è vero niente. Non mi ha chiamato nessuno, nessuno mi ha detto niente. Non so da dove sia partita questa voce, anche perché mi ci manca solo quello“.

Insomma, Giorgia come sempre è stata chiara e limpida: nessuna proposta da parte di Conti e anche se arrivasse difficilmente accetterebbe, visto che ha già l’agenda piena con impegni piuttosto serrati. Nel frattempo si scatena il gossip su Sanremo Giovani che potrebbe essere condotto da Belen Rodriguez, dato che Alessandro Cattelan ha lasciato la Rai.