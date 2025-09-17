TGCom24
Sanremo 2026, Carlo Conti vuole Vasco Rossi poi spunta l’indiscrezione su una cantante famosissima

Irene Sangermano

Carlo Conti lavora alla nuova edizione del Festival di Sanremo e, mentre conferma che vorrebbe Vasco Rossi sul palco, arriva un’indiscrezione clamorosa sul cast.

Sanremo 2026, Carlo Conti vuole Vasco Rossi poi spunta l'indiscrezione su una cantante famosissima

Mancano ancora diversi mesi alla nuova edizione del Festival di Sanremo ma Carlo Conti non riposa ed è già in cerca delle novità di questo anno. Il direttore artistico confida che vorrebbe tanto vedere Vasco Rossi sul palco dell’Ariston, mentre arriva un’indiscrezione su una famosa cantante che potrebbe tornare in gara.

Sanremo 2026, Carlo Conti sogna Vasco Rossi

Il direttore artistico del Festival di Sanremo non riposa mai e così Carlo Conti, dopo lo straordinario successo dell’ultima edizione della kermesse musicale che ha incoronato vincitore Olly con “Balorda Nostalgia”, già pensa alla nuova edizione a febbraio. Mentre i Jalisse ci riprovano e si candidano, a Radio 2, Conti ha ammesso che il suo grande sogno sarebbe quello di vedere tornare sul palco del Teatro Ariston il grande Vasco Rossi.

“Mi piacerebbe iniziare con la sua Albachiara, sarebbe fantastico. Gliel’ho detto anche quando sono andato a vedere il concerto, ma credo resterà un sogno”.

Ha confidato il presentatore toscano, certo che Vasco non accetterà mai di tornare a Sanremo. Nel frattempo, arriva un’altra indiscrezione sulla presenza di una grande artista italiana, che potrebbe invece essere tra i Big di questo anno con un pezzo che tiene fermo da un anno proprio per l’occasione. Ma di chi si tratta? Scopriamo insieme.

Sanremo 2026, arriva Patty Pravo?

Mentre Carlo Conti ammette di avere il desiderio di vedere Vasco Rossi tra i Big del suo Festival di Sanremo, desiderio che probabilmente rimarrà tale dato che l’ultima apparizione del cantante all’Ariston risale al 1983 quando vinse con “Vita spericolata”, Vanity Fair fa sapere che potrebbe esserci Patty Pravo nel cast di questo anno.

“L’iconica cantante è pronta a salire sul palco dell’Ariston con un brano – congelato da un anno – che è stato reputato difficile dagli addetti ai lavori che lo hanno ascoltato e che punta dritto al Premio della Critica”.

Questa l’anticipazione, ovviamente ancora non confermata dalla cantante e dal direttore artistico di Sanremo. Nel frattempo spunta la prima lista di papabili artisti redatta da All Music Italia, tra cui spiccano i nomi di Anna Tatangelo, Alfa, Arisa, Blanco, Coez, Elettra Lamborghini, Mahmood, Madame, Sal Da Vinci, Sangiovanni e Tiziano Ferro.

