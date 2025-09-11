Sanremo 2026, i Jalisse ci riprovano e inviano una nuova canzone al Festival: sarà la volta buona?

News VIP

Dopo ben 28 no, i Jalisse non si sono ancora arresi e invieranno per il prossimo Festival di Sanremo 2026 un nuovo brano.

I Jalisse hanno intenzione di partecipare al prossimo Festival di Sanremo 2026? Questa sarebbe l'ultima indiscrezione che ha iniziato a circolare sui possibili Big della nuova edizione della kermesse, che verrà trasmessa su Rai1 dal 24 al 28 febbraio. Alla conduzione e direzione artistica ritroveremo Carlo Conti, che in questi giorni è impegnato con la selezione dei brani dei Big che saliranno sul palco dell'Ariston e chissà che tra le canzoni non ci sia anche quella del noto duo...

Sanremo 2026, i Jalisse ci riprovano? Spunta un'indiscrezione

Continuano i preparativi per il Festival di Sanremo 2026: a condurre uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico italiano sarà ancora Carlo Conti, che nei giorni scorsi ha rivelato alcune importanti novità riguardanti Sanremo Giovani e di aver iniziato ad ascoltare alcune delle proposte che gli sono arrivate e che potrebbero essere le canzoni in gara nella categoria Big.

Tra i papabili nomi su cui il conduttore e direttore artistico avrebbe messo gli occhi ci sarebbero Tiziano Ferro, tornato sulle scene musicali con il suo nuovo brano dopo il divorzio da Victor Allen, ma anche Angelina Mango, Blanco, Caparezza, Zero Assoluto, Patty Pravo e Bobby Soloì. Per ognuno di essi, ovviamente, bisognerà aspettare l'ufficialità, che sarà comunicata al TG1 a dicembre dallo stesso conduttore e direttore artistico. La prossima edizione del Festival di Sanremo 2026, inoltre, omaggerà Pippo Baudo, scomparso qualche settimana fa all'età di 89 anni e conduttore di ben 13 Festival.

Intanto, per la prossima edizione si vocifera che anche i Jalisse abbiano tutta l'intenzione di tentare ancora una volta di salire sul palco dell'Ariston, questa volta non come ospiti speciali, com'è accaduto due anni fa, ma come cantanti in gara. Nell'edizione 2024, infatti, grazie a Fiorello, i Jalisse sono ritornati a Sanremo dopo 27 anni e diversi "no" per la quarta serata, quella dei duetti, che vide trionfare Geolier e Angelina Mango incantare il pubblico con la sua cover de La Rondine, storico brano del padre Mango.

Sanremo 2026, indiscrezione sui Jalisse: avrebbe deciso di tentare dopo 28 "no"

I Jalisse sono pronti a tornare a Sanremo 2026? Il duo composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci ha vinto per la prima volta il Festival di Sanremo nel 1997 con il brano Fiumi di parole. Ma, dopo quella vittoria non hanno più preso parte alla kermesse se non come ospiti speciali nel 2024. In occasione dell'ultima edizione del Festival condotto da Amadeus, raccontarono di aver ricevuto 28 no (all'epoca 27, a cui poi si è aggiunto anche quello di Carlo Conti per l'edizione 2025).

Tuttavia, come rivelato da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, nella sua rubrica C'è Chi dice... pare che il duo abbia deciso di tentare ancora una volta con un nuovo brano di partecipare a Sanremo 2026. Sulle pagine della rivista, infatti, si legge che "i Jalisse presenteranno al direttore artistico Carlo Conti un brano per partecipare in gara a Sanremo 2026". Sarà la volta buona? Non ci resta che attendere dicembre per scoprirlo.