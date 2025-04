Belve, ecco i primi 8 Ospiti della nuova edizione in arrivo su Rai 2

News VIP

Ecco chi saranno i primi otto ospiti della nuova edizione di Belve, in arrivo il 22 aprile 2025 su Rai 2, con la conduzione di Francesca Fagnani.

Tra pochi giorni torna Belve, l’amato programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, con una nuova entusiasmante stagione. Ma chi sono i primi otto ospiti? Ecco le Anticipazioni dettagliate e le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore.

Belve torna su Rai 2 con Francesca Fagnani

Il 22 aprile 2025, in prima serata su Rai 2, debutta la nuova stagione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani che ha conosciuto un successo strepitoso negli ultimi anni, tanto da diventare un programma di punta della rete nazionale. Come ogni anno, Fagnani accoglie nel suo studio i protagonisti più interessanti del momento per interviste graffianti e sincere, che spesso e volentieri diventano virali sui social. Ma chi ci sarà in questa stagione? Dopo la divertente intervista di Tina Cipollari, volto amatissimo di Uomini e Donne dove è opinionista da oltre vent’anni e ora anche tronista, e poi quella scioccante con Teo Mammuccari che ha lasciato lo studio tra un mare di polemiche, ecco chi ci aspetta nello studio della Fagnani.

Le Anticipazioni ci hanno svelato i primi tre ospiti ovvero Milly D’Abbraccio, Raz Degan e Michele Morrone, anche se si mormora che la giornalista romana voglia a tutti i costi anche Nino Frassica, recentemente protagonista sul palco del Festival di Sanremo, e poi Elly Schlein. Ma non saranno i soli.

Belve, ecco i primi otto ospiti del programma

Nelle ultime ore, Il Messaggero e Cinemotore hanno svelato altri ospiti della nuova stagione di Belve, ebbero Paola Iezzi, Natahalie Guetta che è protagonista della nuova stagione di Pechino Express su Sky, poi Benedetta Rossi ovvero la cuoca imprenditrice delle Marche che ha fatto una fortuna con i suoi video di ricette su Instagram, e poi il rapper Gue Pequeno. Ma non è tutto.

Poche ore fa, infatti, ha iniziato a circolare il primo spot del programma in onda su Rai 2, e sappiamo così che Fagnani intervisterà anche Sabrina Impacciatore ovvero una delle attrici italiane più amate degli ultimi anni grazie alla sua partecipazione alla serie tv The White Lotus. Al momento non ci sarà, invece, Chiara Ferragni ovvero l'influencer più discussa dell'ultimo anno dopo il caso Balocco e la separazione da Fedez, dal momento che sembra abbia gentilmente declinato l'offerta della presentatrice. Belve ci aspetta a partire dal 22 aprile 2025, in prima serata, su Rai 2.