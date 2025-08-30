Sanremo 2026, Al Bano parole al vetriolo contro Conti e Amadeus: ''Ero abituato a Pippo Baudo''

News VIP

Al Bano torna a parlare del Festival di Sanremo e della possibilità di partecipare questo anno, poi ricorda Pippo Baudo e punge Amadeus e Carlo Conti.

È chiaro che per Albano Carrisi il Festival di Sanremo sia ormai un argomento scomodo. Il Leone di Cellino San Marco torna a parlare della kermesse musicale italiana, tirando in ballo Pippo Baudo.

Festival di Sanremo, Al Bano con il dente avvelenato

Quando nel 2023, Al Bano si era prestato ad una Reunion con Massimo Ranieri e Gianni Morandi sul palco del Festival di Sanremo, allora presentato da Amadeus, il Leone di Cellino San Marco era certo che il conduttore gli avrebbe poi permesso di gareggiare l’anno successivo con il suo brano sul palco del teatro Ariston. Eppure questa promessa, come ha fatto sapere lui stesso, non è stata mantenuta e da quel momento Al Bano ha il dente avvelenato contro la kermesse e contro i recenti direttori artistici.

Quando Carlo Conti ha preso il posto di Amadeus, Carrisi pensava che finalmente fosse fatta e che sarebbe stato convocato dal presentatore toscano. Invece, ecco che Al Bano ha incassato l’ennesima delusione e così ha commentato senza peli sulla lingua. I beninformati hanno fatto sapere che il cantante pugliese è adirato oltre ogni modo contro il presentatore per aver scartato il suo brano, vedendo colleghi della stessa scuola nuovamente presenti sul palco e lui sempre più lontano dai riflettori. Nelle ultime ore, Al Bano è tornato a commentare la questione tirando in ballo anche Pippo Baudo.

Sanremo, Al Bano tira in ballo Pippo Baudo

Dopo aver incassato una delusone dopo l’altra a causa degli ultimi direttori artistici del Festival di Sanremo che hanno scartato senza tante cerimonie i suoi brani, Al Bano è tornato a parlare della questione e non ha nascosto di essere parecchio furioso per la sua esclusione dal palco del Teatro Ariston. In una recente intervista rilasciata a La Stampa, infatti, Carrisi ha accusato Carlo Conti e Amadeus di avergli fatto fare una figuraccia, tirando in ballo anche il defunto Pippo Baudo.

“Se sto pensando al Festival di Sanremo 2026? Ero abituato a un signore che aveva per nome Pippo Baudo, Amadeus e Carlo Conti mi hanno dimostrato che il mondo è cambiato. Quando si parla di una proposta, si può dire di sì ma anche di no, però non debbono farti fare la figura del cog***ne. Le parole debbono avere un peso. Io debbo passare gli esami con loro? Semmai loro con me, data l’età ed esperienza… senza presunzione. Nella mia vita ho sempre scelto incontri godibili dal punto di vista umano“.

Insomma, il leone di Cellino San Marco ne ha fin sopra i capelli e di certo non si nasconde dietro un dito: lui Sanremo lo vuole, lo brama e lo otterrà. Conti sei avvisato, l’acuto più popolare d’Italia deve necessariamente tornare sul palco, facciamo qualcosa a riguardo.