Festival di Sanremo, Al Bano senza peli sulla lingua: ''Se non mi vogliono non mi interessa''

Irene Sangermano

Al Bano torna a parlare del Festival di Sanremo dopo le voci sull'esclusione dello scorso anno che lo avrebbe fatto infuriare.

Al Bano, protagonista di recenti polemiche, è tornato a parlare della possibilità di esibirsi al Festival di Sanremo tra i Big della prossima edizione poi ha commentato l’ipotesi di vedere la kermesse musicale italiana in un’altra città se l’accordo tra il Comune di Sanremo e Rai non verrà rinnovato.

Sanremo 2026, Al Bano pronto a candidarsi?

Mancano ancora diversi mesi alla nuova edizione del Festival di Sanremo che sarà condotta, per il secondo anno consecutivo, da Carlo Conti dopo il successo dell’ultima stagione che ha registrato ascolti altissimi e ha incoronato vincitore Olly con “Balorda Nostalgia”. Eppure di Sanremo non si è mai smesso di parlare a causa del gossip che ruota attorno alla kermesse musicale d’Italia ma anche al bando del Comune di Sanremo per tornare a presentare la competizione dallo storico scenario del Teatro Ariston. Sembra, infatti, che potrebbero esserci dei problemi tra l’azienda pubblica e il Comune di Sanremo e così ecco che altre città italiane si candidano immediatamente per ospitare l’evento. Opzione che è stata commentata anche da Al Bano a LaPresse:

“Fare il Festival lontano da Sanremo è sbagliatissimo, devono trovare a tutti i costi un accordo. Il Festival è nato a Sanremo e deve resistere a Sanremo, è un elemento storico”.

Ha ammesso il Leone di Cellino San Marco mentre si fanno strada altri scenari per il Sanremo come Sorrento e Senigallia, poi Viareggio, Torino, Rimini e una qualche località sulla Costiera Amalfitana.

Al Bano e Sanremo, il cantante pensa la prossimo anno

Mentre il futuro del Festival di Sanremo è incerto dal momento che sembra che la Rai non riesca a trovare un accordo con il Comune di Sanremo per tornare al Teatro Ariston a febbraio 2026, Al Bano pensa a candidarsi nella nuova edizione della kermesse musicale d’Italia? Si mormora che lo scorso anno il Leone di Cellino San Marco fosse arrabbiato nero per essere stato escluso dalla competizione senza troppe cerimonie, soprattutto perché non era la prima volta che negli ultimi anni si trovava rifiutato dopo la sua ospitata al Festival al fianco di Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Al Bano sta dunque lavorando ad un nuovo pezzo?

“Se presento una canzone al prossimo Festival? Ancora non ci ho pensato. Tuttavia attendo garanzie! Se non mi vogliono non mi interessa nulla!”.

Ha commentato laconico Al Bano, che nelle ultime settimane è finito al centro di una brutta polemica a causa della sua decisione di esibirsi in Russia nonostante il pesante clima politico che si respira, scelta criticata anche da Romina Power.

Guida TV