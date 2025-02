Sanremo 2025, Sarah confessa: "L'amore è un tasto dolente, Maria De Filippi? Ecco cosa mi ha detto"

News VIP

La giovane vincitrice della 23esima edizione di Amici, Sarah Toscano, si racconta a cuore aperto e presenta il brano che porterà in gara al Festival di Sanremo, Amarcord.

Cresce l'attesa per la 75esima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda dall'11 al 15 febbraio 2025 su Rai Uno. Tra i tanti cantanti in gara c’è anche l'ex vincitrice di Amici, Sarah Toscano che, in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, ha raccontato tutte le sue emozioni a pochi giorni dal grande debutto sul palco dell'Ariston.

La rivelazione di Sarah prima di Sanremo 2025

Fervono i preparativi per Sanremo 2025, che prenderà il via a partire dal prossimo martedì 11 febbraio su Rai Uno. Al timone ci sarà Carlo Conti, che sarà affiancato da grandi nomi dello spettacolo e della musica: Antonella Clerici e Gerry Scotti, Bianca Balti, Nino Frassica e Malgioglio, Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone, Mahmood e Geppi Cucciari, Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.

Tra i Big in gara anche la giovane e talentuosa Sarah Toscano, che salirà sul palco dell'Ariston con il brano Amarcord. Intervistata dal settimanale Chi, la vincitrice della 23esima edizione di Amici, la cantante ha rivelato di aver fatto ascoltare il suo pezzo a Maria De Filippi, la quale le ha anche dato dei consigli sugli outfit che indosserà nel corso delle cinque serate del Festival:

Il suo parere è fondamentale per me. La sento continuamente ancora adesso. Pensi che ho mandato a lei anche tutti gli outfit di Sanremo prima ancora di farli vedere a mia mamma, ci tengo ad avere la sua approvazione! Gli outfit le piacciono, meno male! Maria mi ha detto: “Goditela, hai 19 anni, sei su quel palco ed è già tanto, non ti fare prendere troppo dall’ansia, dalla pressione, perché sei giovane e hai già raggiunto uno step incredibile. Vivitela”. Ed è quello che mi sto continuando a ripetere, spero anche lì di riuscire a rispettare la promessa che le ho fatto.

Sarah si è aperta e ha raccontato tutte le emozioni che sta vivendo prima del suo grande debutto sul palco del Teatro Ariston. A proposito invece dell'amore e della sua vita sentimentale, l'ex allieva del talent show di Maria De Filippi ha rivelato essere un "tasto dolente":

Non tocchiamo questo tasto dolente (ride, ndr), diciamo che l’amore è un tema abbastanza tragico, anzi tragicomico, come dico in Amarcord è un tira e molla continuo. Non ho mai avuto una relazione vera e propria, sono giovane ok, però sono rimasta già abbastanza delusa dall’amore e dalle persone, non ho ancora incontrato quella giusta, proprio come canto nel brano.

Gli artisti in gara a Sanremo 2025

In attesa del debutto di Sanremo 2025, nei salotti televisivi si parla già molto del Festival. Gli argomenti da trattare sono diversi anche se alcuni stanno monopolizzando l’attenzione più di altri. E’ il caso di Emis Killa, che ha deciso di ritirarsi dopo aver appreso dai media di essere stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Milano per associazione a delinquere in merito all'inchiesta "Doppia curva", e di Fedez, al centro del gossip a causa delle dichiarazioni rese note sui social sul suo conto da Fabrizio Corona. Motivo per cui, nelle ultime ore, si è parlato di un possibile ritiro dalla gara da parte del rapper.

A smentire le ultime indiscrezioni, però, ci ha pensato l’entourage di Fedez, che ci ha tenuto a sottolineare come il rapper milanese non abbia in realtà alcuna intenzione di ritirarsi dalla gara e che, al contrario, si sia già presentato sul palco dell'Ariston per fare le prove del suo brano inedito "Battito".

Ricordiamo che gli artisti in gara sono: Achille Lauro, Giorgia, Rkomi, Tony Effe, Elodie, Francesca Michielin, Noemi, Bresh, Brunori Sas, Clara, Coma_Cose, Fedez, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Joan Thiele, Lucio Corsi, Marcella Bella, Massimo Ranieri, Modà, Olly, Rocco Hunt, Rose Villain, Sarah Toscano, Serena Brancale, Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento, Simone Cristicchi, The Kolors, Willie Peyote.

