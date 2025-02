Sanremo 2025, ecco come cambia la programmazione di Mediaset nella settimana sanremese

News VIP

Sanremo 2025 andrà in onda dall'11 al 15 febbraio: come cambierà la programmazione di Mediaset in quei giorni? Scopriamolo insieme!

Manca sempre meno alla 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025: dall'11 al 15 febbraio, su Rai1, Carlo Conti condurrà la prima edizione della kermesse dopo l'addio di Amadeus e 5 anni di successi. Dato il grande interesse e affetto del pubblico per la competizione canora, le altre reti potrebbero variare la messa in onda dei loro programmi. Ecco come cambierà la programmazione di Mediaset e non solo durante la settimana sanremese.

Sanremo 2025, come cambia la programmazione in tv?

Mentre aumenta l'attesa per il Festival di Sanremo 2025 visti anche i recenti avvenimenti, dal ritiro di Emis Killa indagato per associazione a delinquere, agli sviluppi del caso Fedez-Chiara Ferragni, le altre reti concorrenti di Rai hanno deciso di adottare diverse strategie per affrontare la settimana sanremese.

Non ci sono dubbi, infatti, che il Festival di Sanremo sia uno degli eventi più seguiti in Italia e, stando così le cose, è inevitabile che alcuni programmi possano momentaneamente sospendere la messa in onda per lasciare spazio ad altri contenuti.

Non è questo il caso, ad esempio, del Grande Fratello, che andrà regolarmente in onda su Canale5 con il suo doppio appuntamento: il secondo dei quali, previsto per giovedì 13 febbraio, lo porterà in diretta concorrenza con Sanremo 2025.

Sanremo 2025, ecco quali programmi andranno in onda durante la settimana sanremese

Se il GF deciderà di sfidare Sanremo 2025, C'è posta per te batterà in ritirata nella serata di sabato 15 febbraio, data della finale della kermesse. Nonostante il programma condotto da Maria De Filippi riesca a vantare una media di uno share superiore al 30%, si è preferito mettere in pausa la trasmissione, per evitare di perdere pubblico.

Per provare a contrastare lo share sanremese, le reti Mediaset non rinunceranno alla maratona di Harry Potter, che andrà in onda giovedì 13 su Italia 1 e sono confermati anche la maggior parte dei programmi di Rete 4.

Stando così le cose, le reti Mediaset riproporranno una strategia adottata già negli anni precedenti, mentre gli altri canali, come Rai 3 vedranno in onda regolarmente Chi l'ha visto?. Stop anche a Propaganda Live su La7, mentre Masterchef andrà regolarmente in onda, puntando sui fedelissimi del cooking show.