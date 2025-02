Sanremo 2025, Olly rivela quali Vip gli hanno scritto dopo la vittoria

News VIP

Olly, vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo, ha fatto qualche interessante rivelazione durante l’intervista a Stasera c’è Cattelan.

Con la sua “Balorda Nostalgia”, Olly ha vinto la 75esima edizione del Festival di Sanremo con l’appoggio di tantissimi fan in tutta Italia e a quanto pare anche due Vip che, come ha rivelato il cantante genovese a Stasera c’è Cattelan, si sono congratulati con lui poco dopo la vittoria.

Sanremo 2025, Olly trionfa davanti a Lucio Corsi e Brunori Sas

Carlo Conti ha portato in scena un ottimo spettacolo sul Teatro Ariston, raccogliendo nel migliore dei modi l’eredità di Amadeus con un’edizione del Festival di Sanremo che non ha deluso le aspettative, incassando ascolti record come lo share per la quarta serata, quella dedicata alle cover e ai duetti. Dopo tutte le esibizioni dei Big in gara nella 75esima edizione della kermesse musicale, Olly è risultato essere il vincitore con la sua “Balorda Nostalgia” davanti a Lucio Corsi e Brunori Sas. Il giovane cantante genovese ha conquistato tutti con questa canzone passionale e ritmata, che ti entra in testa e nel cuore, ricevendo l’appoggio in massa del pubblico da casa.

Olly si è mostrato sempre molto umile a proposito della sua vittoria, parlando poi di cosa fa prima di salire sul palco come gesto scaramantico, e si è detto emozionato all’idea di tornare in tour in 13 città italiane il prossimo anno. Anche se sull’Eurovision Song Contest ha inizialmente avuto qualche ripensamento, non sapendo se fosse il caso o meno di prendersi una tale responsabilità ovvero quella di rappresentare l’Italia nel Contest europeo che vedrà anche la presenza di Michelle Hunziker nelle vesti di presentatrici. Ospite della nuova puntata di Stasera c’è Cattelan, Olly ha svelato di aver ricevuto le congratulazioni di due noti Vip.

Sanremo 2025, quali Vip hanno scritto a Olly

Ancora frastornato per la sua vittoria nella 75esima edizione del Festival di Sanremo, Olly è emozionato a parlare della sua vittoria sul palco del Teatro Ariston. Vittoria che ha condiviso in particolare con Lucio Corsi, mostrandosi molto affezionato al collega artista e avendo per lui parole molto sentite. I due rappresentano davvero un bellissimo esempio ma del resto Olly è piaciuto proprio a tutti perché è un ragazzo semplice, talentoso, che non si è montato la testa e ha sempre lavorato sodo per il suo futuro nel mondo della musica, al punto da attirare l’attenzione anche di due noti cantanti Vip.

“Mi ha scritto Eros Ramazzotti, Enrico Nigiotti direttamente dall’Africa dove è in vacanza, ma ho ricevuto amore soprattutto da persone non famose“.

Olly ha confidato di essere rimasto felice e sorpreso per i messaggi di Eros Ramazzotti e Enrico Nigiotti durante la sua intervista a Stasera c’è Cattelan, l’amato format condotto da Alessandro Cattelan che in questo Sanremo ha avuto un ruolo cruciale come presentatore delle Nuove Proposte, poi conduttore del Dopo Festival e infine co-conduttore della finale al fianco di Carlo Conti, insieme a Alessia Marcuzzi.

Scopri tutte le news sul Festival di Sanremo