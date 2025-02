Sanremo 2025, il vincitore Olly confessa cosa fa prima di salire sul palco!

News VIP

Il vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo, Olly, parla dei suoi rituali prima di salire sul palco poi racconta la sua "Balorda Nostalgia".

Trionfo di Olly nella 75esima edizione del Festival di Sanremo con la sua “Balorda Nostalgia” che è già in cima alle classifiche di musica, amatissima dai fan che hanno sostenuto il genovese. Ecco come ha commentato e la rivelazione sul suo riturale prima di salire sul palco, in attesa del tour nei palazzetti e dell’esibizione all’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea.

Sanremo 2025, Olly vince con “Balorda Nostalgia”

La 75esima edizione del Festival di Sanremo è stata ricca di emozioni, con tantissime canzoni forti e intense portate sul palco del Teatro Ariston, un’ottima conduzione da parte di Carlo Conti, che ha rivelato le sue canzoni preferite, e che è stato nuovamente convocato dai vertici di Viale Mazzini che vogliono affidargli la direzione artistica della kermesse musicale d’Italia anche per i prossimi due anni. Olly con la sua “Balorda Nostalgia” ha vinto Sanremo, seguito da Lucio Corsi con “Volevo essere un duro” e Brunori Sas con “L’albero delle noci”. La vittoria del giovanissimo genovese ha fatto esultare tantissimi fan, che da tempo lo seguono in particolare dopo il successo di “Due come noi” con Angelina Mango, la vincitrice della scorsa edizione del Festival.

Certo non sono mancate le polemiche come sempre, soprattutto per l’esclusione dalla rosa dei primi cinque di Giorgia e Achille Lauro, fino a pochi giorni prima i grandi favoriti alla vittoria. La canzone di Olly racconta una storia d’amore finito, rimane solo la nostalgia e il vuoto, e la canzone è nata dalla storia personale del giovanissimo artista, come ha svelato lui stesso, grazie ad una sessione con Julien, il fratello produttore Boverod e Pierfancesco Pasini, tastierista del suo tour. Si tratta, come ha raccontato Olly a Tv Sorrisi e Canzoni, dunque di un brano nato tra amici ed essendo nato in questo modo così rilassato e sereno secondo il cantante era giusto presentarlo a Sanremo. Nella canzone, inoltre, si parla anche di Genova ovvero la città di origine che gli manca ogni giorno da quando ha deciso di trasferirsi a Milano, dove si sta per laureare all’università Statale in economia e management.

Sanremo 2025, ecco il rito scaramantico di Olly prima dei concerti

Nel 2022, Olly - nome d’arte di Federico Olivieri - è arrivato secondo a Sanremo Giovani e l’anno successivo è in gara tra i Big di Sanremo con “Polvere”, esperienza che ha ammesso l’ha molto formato e poi è esplosa la sua popolarità anche grazie a collaborazioni di primo piano che hanno portato Carlo Conti a scommettere sul giovane artista genovese e sulla sua “Balorda Nostalgia”. Il cantante ha convinto proprio tutti per l’intensità della sua performance sul palco dell’Ariston. Ma quale è il suo rituale prima di salire sul palco del concerto o su quello importante della kermesse musicale d’Italia?

“Prima del palco faccio un po’ di flessioni per ossigenare il sangue e concentrare. Poi come gesto scaramantico faccio le corna rivolte verso il basso. Lo so, non è un grande gesto, ma ci sono affezionato. Indossa la catenina che mi accompagna ogni giorno, e come cingoli ho i guantoni da pugile, lo sport che ho praticato da ragazzino, e la catenina di battesimo di mio padre, che mi porta fortuna”.

Questa la rivelazione del vincitore della 75esima edizione del Festival di Sanremo, che ha conquistato il primo posto battendo Lucio Corsi e Brunori Sas. Ora per lui nuove emozioni ma anche nuovi impegno dal momento che, in qualità di vincitore, gli spetta la possibilità di rappresentare l’Italia agli Eurovision Song Contest 2025 a Basilea, dove vedremo anche Michelle Hunziker tra le conduttrici, e poi con il suo tour nei palazzetti in ben tredici città italiane.

