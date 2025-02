Sanremo 2025, ''Mia madre ha sempre desiderato prendessi parte al Festival'': Tony Effe si racconta prima del debutto

News VIP

Tony Effe è pronto a debuttare sul palco del Festival di Sanremo, una forte emozione per lui che porta un brano dedicato a Roma e la consapevolezza di non poter deludere sua madre.

Tony Effe debutta al Festival di Sanremo e anche lui stenta a crederci. Pronto a rendere fiero la mamma che ha sempre sperato di vederlo esibirsi sul quel palco, il rapper romano racconta il suo brando “Damme ‘na mano” mentre continuano i rumors su ciò che potrebbe accadere tra lui e la fidanzata Giulia De Lellis proprio durante la kermesse musicale d’Italia.

Sanremo 2025, Tony Effe realizza il sogno della mamma

L’11 febbraio 2025 debutta in diretta su Rai 1 dal palco del Teatro Ariston la nuova edizione del Festival di Sanremo. Il presentatore e direttore artistico Carlo Conti ha fatto un lavoro eccezionale, scegliendo co-conduttori e co-conduttrici di primo piano, provenienti da più ambienti e con tante caratteristiche diverse, compreso l’ex vincitore del Festival Mahmood. Tra i Big in gara questo anno c’è anche Tony Effe, il rapper fenomeno dell’anno che si è imposto nelle radio italiane con le sue hit come “Sesso e Samba” in collaborazione con Gaia, al punto da diventare l’uomo dell’anno di GQ Italia e ottenere il record di album più venduto del 2024 con “Icon”. Insomma, un anno d’oro per Tony che clima sul palco di Sanremo, il sogno di sua madre.

“Mia madre ha sempre desiderato che io prendessi parte al Festival. Per lei finché non salirò su quel palo sarà come se non avessi fatto nulla nella vita […] Con questa canzone rendo omaggio alla città che mi ha dato tutto. Mi rivolgo a lei come se fosse una donna di cui sono innamorato”.

Ha raccontato il rapper romano a Tv Sorrisi e Canzoni, ironizzando sulla passione della madre per il Festival di Sanremo e parlando poi del suo brano “Damme ‘na mano”. Mente lui si prepara a dare il suo meglio sul palco, il gossip legato alla sua vita sentimentale impazza e si mormora che Tony farà la proposta di nozze a Giulia De Lellis proprio durante la sua avventura sanremese.

Tony Effe tra i più ambiti al Fantasanremo

Mentre lui si prepara a debuttare sul palco del Festival di Sanremo con la voglia di dimostrare che la scelta di Carlo Conti è stata quella giusta, i fan della kermesse musicale d’Italia si preparano a creare la loro squadra per il Fantasanremo. Da qualche anno sono tutti impazziti per questa competizione parallela, che permette di creare delle squadre con i Big in gara e che questo hanno ha delle novità su bonus e malus. E indovinate un po’ chi è tra gli artisti più ricercati per creare la migliore squadra e aspirare alla vittoria, stracciando amici e colleghi? Proprio Tony Effe. Il rapper è noto per il suo stile esagerato, la voglia di rimanere spesso e volentieri semi-nudo sul palco, i gioielli vistosi e la battuta facile, tutte qualità perfette per questa competizione online.

C’è poi anche la questione della proposta di nozze a Giulia De Lellis nel bel mezzo delle esibizioni sul palco dell’Ariston che darebbe non pochi punti a chi lo vuole nella sua squadra e fa gola a chi mira alla vittoria. Sulla questione, comunque, non ci sono ancora certezze dato che il rapper non ha voluto commentare, anche se nulla è impossibile visto che la relazione procede a gonfie vele con la bella influencer romana.

Scopri qui tutte le news sul Festival di Sanremo.