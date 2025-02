Sanremo 2025, Tony Effe farà la proposta di matrimonio a Giulia De Lellis? La clamorosa indiscrezione

News VIP

Si mormora che Tony Effe abbia organizzato una sorpresa incredibile a Giulia De Lellis durante il Festival di Sanremo, pronto a chiedere la sua mano!

Manca sempre meno alla nuova edizione del Festival di Sanremo e i gossip impazzano. Mentre i Big in gara si preparano ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston, arriva un’indiscrezione clamorosa su Tony Effe e Giulia De Lellis e una romantica proposta di matrimonio che il rapper starebbe preparando per l’influencer.

Sanremo 2025, Tony Effe pronto al debutto all’Ariston

La nuova edizione del Festival di Sanremo è un evento tanto atteso dal pubblico italiano, che è curioso di vedere come se la caverà Carlo Conti al timone della kermesse di musica italiana dopo quattro anni di successi strepitosi, firmati da Amadeus. Il direttore artistico ha pensato ad un cast molto variegato che ha attirato già la curiosità, anche se non sarà al completo dato che Emis Killa si è ritirato dalla kermesse dopo essere finito indagato per associazione a delinquere. Mentre è chiaro che non ci saranno sostituti per il rapper, l’attenzione è puntata su un cantante che questo anno farà il suo esordio a Sanremo ovvero Tony Effe.

Il rapper romano ha conquistato le classifiche italiane con i suoi brani, finendo per essere eletto come Man of the Year da GQ proprio in virtù dello straordinario successo dell’album “Icon”, il suo secondo album come solista. Si mormora che Tony si stia impegnando al massimo prendendo lezioni di canto, e migliorando la sua performance sul palco per non deludere le aspettative, mentre al suo fianco c’è la fidanzata Giulia De Lellis a supportarlo. La coppia ha ufficializzato la relazione pochi mesi fa e sembra che la love story procede a gonfie vele, tanto che si mormora nelle ultime ore che Tony sia pronto a sorprendere la sua bella proprio durante la sua esperienza a Sanremo.

Sanremo 2025, Tony Effe fa la proposta a Giulia De Lellis?

Tony Effe è in gara al Festival di Sanremo con la canzone “Damme ‘na mano” e i suoi fan non vedono l’ora di vederlo esibirsi sul palco del Teatro Ariston per la prima volta nella sua carriera. Il rapper è molto emozionato ma potrà contare sull’appoggio della fidanzata Giulia De Lellis che sarà con lui a tenergli la mano e incoraggiarlo dietro le quinte. Proprio nelle ultime ore, è arrivato un gossip inatteso sulla coppia che sta facendo sognare tutti, lanciato dall’esperta Deianira Marzano la quale ha ricevuto una soffiata sul web: sembra che Tony stia organizzando la proposta di matrimonio per Giulia, da fare proprio a Sanremo, ordinando 4mila rose da far consegnare alla sua amata in albergo durante la settimana sanremese.

Non è stato riportato direttamente il nome del rapper e dell’influencer, ma sembra chiaro che siano gli unici a poter essere protagonisti di un gesto così clamoroso. Negli ultimi mesi la relazione tra Tony e Giulia si è fatta più intensa, tanto che i due sono andati a vivere insieme a Milano e hanno preso parte a diversi eventi in famiglia, soprattutto De Lellis ha mostrato di andare d’amore e d’accordo con la nuova suocera. Un novità per lei, sicuramente positiva, visto che si mormora che la causa della rottura con Carlo Beretta fosse proprio l’invadenza della famiglia e della madre di lui che non l’ha mai vista di buon occhio.