Sanremo 2025, Maria De Filippi e gli auguri agli ex allievi di Amici in gara al Festival

A Sanremo 2025 sono in gara diversi ex allievi di Amici di Maria De Filippi, da Sarah Toscano a Irama. E non poteva mancare l'in bocca al lupo di Maria De Filippi agli ex allievi del suo talent show.

Anche quest'anno, il Festival di Sanremo ha tra i suoi cantanti in gara una quota di ex allievi di Amici di Maria De Filippi. Diversi ex concorrenti del talent show di Canale 5 si esibiranno in queste sere sul palco dell'Ariston in occasione di Sanremo 2025, come Sarah Toscano, Elodie o Irama. Ed ecco come Maria De Filippi ha inviato un forte in bocca al lupo agli ex allievi di Amici.

Sanremo 2025, Maria De Filippi augura in bocca al lupo agli ex allievi in concorso

Ci sono diversi ex allievi del talent di Amici in gara a Sanremo 2025: la kermesse, iniziata con la prima serata ieri, martedì 11 febbraio, ha registrato ascolti record e ha visto esibirsi tutti e 29 i Big in concorso. Tra gli ex allievi di Amici presenti sul palco dell'Ariston possiamo citare Sarah Toscano, vincitrice dell'edizione del 2024 del talent show, ma anche Irama, The Kolors, Elodie, Gaia sono tra i concorrenti della kermesse più seguita d'Italia.

Ma a Sanremo 2025 non sono approdati solo gli ex allievi, ma anche una delle professoresse più amate e temute del programma tv: stiamo parlando di Alessandra Celentano, che è stata ospite della prima puntata del DopoFestival, insieme ad Alessandro Cattelan, Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo.

Vista la grande presenza di ex allievi di Amici a Sanremo 2025, non poteva mancare anche l'in bocca al lupo di Maria De Filippi: infatti, sulla pagina Instagram ufficiale del talent show è apparso in occasione della Prima Serata, un augurio sentito da tutta la produzione e dalla conduttrice: "In bocca al lupo" con tanto di emoji di un cuore blu e e l'hashtag #Sanremo2025.

Snremo 2025, gli ospiti e la scaletta della Seconda Serata

Anche la Seconda Serata di Sanremo 2025 sarà piena di sorprese ed emozioni per il pubblico, oltre a tantissimi ospiti: Damiano David, Carolina Kostner, ma anche il cast di Follemente, il nuovo film di Paolo Genovese, con Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria.

Spazio anche al cast di Belcanto, la prossima Fiction Rai con protagonista Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgi, che saliranno sul palco dell'Ariston per raccontare la Serie Tv che andrà in onda a partire dal prossimo 24 febbraio 2025. Spazio anche a Francesco Del Gaudio e Alessandro Gervasi, interpreti di Peppino di Capri in Champagne, nuovo film tv in onda da marzo. Durante la seconda serata assisteremo anche alla sfida delle Nuove Proposte, in gara a coppie: Alex Wyse si sfiderà con Vale Lp e Lil Jolie e Maria Tomba si sfiderà con Settembre.

Nella seconda serata del Festival si esibiranno 15 degli artisti in gara a Sanremo 2025. Ecco l'ordine di uscita dei cantanti:

Rocco Hunt Elodie Lucio Corsi The Kolors Serena Brancale Fedez Francesca Michielin Simone Cristicchi Marcella Bella Bresh Achille Lauro Giorgio Rkomi Rose Villain Willie Peyote

