Sanremo 2025: La Seconda Serata sarà piena di gioia e di colore. Ecco cosa succederà stasera su palco dell'Ariston

Sanremo 2025 continua e arriva alla sua seconda serata. Scopriamo insieme cosa succederà questa sera - 12 febbraio 2025 - con Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio, co-conduttori pronti a portare colore. Ospiti dell'appuntamento Damiano David, Carolina Kostner e spazio a tanta TV e al cinema.

Questa sera, 12 febbraio 2025, si torna sul palco dell’Ariston per la seconda serata di Sanremo 2025. Carlo Conti è pronto a farci vivere un appuntamento pieno di allegria e colore, parola di Cristiano Malgioglio, che in conferenza stampa ha dichiarato di voler far sorridere e colorare di gioia il pubblico sanremese. L’artista sarà uno dei co-conduttori di oggi. Con lui ci saranno Bianca Balti e Nino Frassica, pronti a dargli manforte e a fargli “concorrenza con i look”. Ma cosa succederà oggi, a partire dalle ore 20.40 su Rai1? Scopriamolo insieme.

Sanremo 2025: la seconda serata all’insegna del colore e dell’allegria

In conferenza stampa, questa mattina, è stato tutto molto chiaro: la seconda serata di Sanremo 2025 sarà piena di colore e allegria. Lo ha dichiarato, senza tanti giri di parole, Cristiano Malgioglio che ironizzando sul fatto che tutti gli chiedono come si vestirà, ha rivelato di avere quattro scelte, una più bella dell’altra e di puntare sull’effetto WOW, con tanto colore, come sempre consigliato dalla sua amica Raffaella Carrà.

Al suo intento si uniranno Nino Frassica e Bianca Balti, che ha dichiarato di voler fare concorrenza a Malgioglio. Si è ovviamente trattato di una battuta di spirito per confermare di non essere arrivata al Festival di Sanremo per parlare di malattia e di difficoltà.

Con il suo coraggio, già dimostrato ampiamente sui social, ha confessato di aver accettato l’invito di Conti a patto che il suo male non diventasse il motivo della sua presenza. La Balti ha chiesto e voluto fortemente di essere co-conduttrice perché personaggio dello spettacolo e della moda. Il direttore artistico, da subito d’accordo con lei, l’ha accolta nella sua squadra come una grande amica, esattamente come ha fatto con tutte le sue spalle sul palco.

Sanremo 2025: Damiano David e l’omaggio a Lucio Dalla

Sarà una serata piena di colori, che non sfocerà nel pietismo e nella malinconia ma che soprattutto farà omaggio a un grande della musica italiana, ormai purtroppo scomparso: Lucio Dalla. E questo omaggio arriverà grazie a Damiano David, primo grande ospite di questa seconda serata. L’artista si esibirà insieme a un suo grande amico, un altro grande dello spettacolo, di cui non ha voluto svelare l’identità, con un brano del cantante bolognese, anch’esso rimasto volutamente una sorpresa per tutti.

Sanremo 2025: Super Ospiti della seconda serata tra sport, cinema e TV

La seconda serata di Sanremo 2025 sarà pienissima di ospiti. Oltre a Damiano David ci sarà Carolina Kostner. L’atleta parlerà delle prossime Olimpiadi, quelle di Milano-Cortina. Dallo sport si passerà al cinema e alla TV. In sala e sul palco dell’Ariston arriverà il cast di Follemente, il nuovo film di Paolo Genovese. Ci saranno Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria.

Ci saranno anche Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio per raccontare il loro Belcanto, serie TV evento che partirà il prossimo 24 febbraio 2025 su Rai1 ma anche Francesco Del Gaudio e il giovanissimo Alessandro Gervasi, entrambi interpreti – in diverse età ovviamente – di Peppino di Capri, nel film TV – in arrivo il 24 marzo 2025 su Rai1 – Champagne.

Sanremo 2025: comincia la gara delle Nuove Proposte

La seconda serata di Sanremo 2025 sarà ovviamente anche una competizione. Comincerà oggi la sfida delle Nuove Proposte che saranno in gara a coppie. Saranno loro a dare il via al secondo appuntamento del 75° Festival della Canzone Italiana e le loro esibizioni si svolgeranno in questo modo.

Alex Wyse si sfiderà con Vale Lp e Lil Jolie;

Maria Tomba si sfiderà con Settembre.

Sanremo 2025: scaletta big della seconda serata del 75° Festival

Nella seconda serata del Festival si esibiranno 15 degli artisti in gara a Sanremo 2025. Ecco l'ordine di uscita dei cantanti:

Rocco Hunt Elodie Lucio Corsi The Kolors Serena Brancale Fedez Francesca Michielin Simone Cristicchi Marcella Bella Bresh Achille Lauro Giorgio Rkomi Rose Villain Willie Peyote

