Sanremo 2025, Mahmood co-conduttore: ecco come glielo ha chiesto Carlo Conti e per chi tifa

Mahmood sarà uno dei co-conduttori della nuova edizione del Festival di Sanremo. Ecco come ha reagito alla richiesta di Carlo Conti e per quale Big fa il tifo.

È tutto pronto per il debutto della nuova edizione del Festival di Sanremo. Carlo Conti ha messo in piedi una squadra superlativa sia a livello di cantanti in gara, con un cast vario e zeppo di nomi famosi, sai per quanto riguarda i co-conduttori che lo affiancheranno dal Teatro Ariston. Mahmood è pronto per il nuovo ruolo che lo aspetta e ha raccontato come ha ricevuto la proposta da Conti e cosa pensa dei Big di questo anno.

Sanremo 2025, Mahmood co-conduttore insieme a Geppi Cucciari

Carlo Conti ha raccolto un’eredità difficile ma sembra che la stia gestendo, almeno sulla carta, nel migliore dei modi. Il presentatore toscano, infatti, è subentrato ad Amadeus al timone del Festival di Sanremo dopo quattro anni di enormi successi e share mai registrato prima, che hanno riportato l’attenzione del popolo italiano sulla kermesse musicale. Conti ha annunciato i 30 Big in gara, ai quali si aggiungono i vincitori della Nuove Proposte, che hanno svelato i titoli delle loro canzoni a Sarà Sanremo, teatro del gossip sul tentativo di togliersi la vita di Fedez lanciato da Fabrizio Corona. Poi, il direttore artistico ha rivelato anche i nomi delle co-conduttrici e dei co-conduttori che lo affiancheranno sul palco del Teatro Ariston tra i quali spicca quello di Mahmood. Cantante di successo in Italia ed Europa, Mahmood è anche un’icona di stile e di moda, tanto da prestarsi come modello nelle recenti Fashion Week e non sfigurare vicino a chi, questo mestiere, lo fa quotidianamente. Ma come ha ricevuto la proposta da parte di Conti?

“Carlo mi ha chiesto di venire a Sanremo una sera, mentre eravamo insieme al ristorante, a Firenze. Mi ero appena esibito in concerto e lui mi ha invitato a cena con la sua famiglia, c’era un clima molto rilassato. Poi ad un certo punto, mentre mangiavamo, mi ha detto: “Verresti a Sanremo una sera. Condurre?”. Gli ho risposto subito di sì, ma intanto mi saliva l’ansia di non essere in grado”.

Mahmood ha raccontato ai microfoni di Chi di essere stato subito felice per la richiesta di Conti, ma di avere anche ansia dal momento che si presenta a Sanremo in un ruolo inedito per lui, che da quel palco è stato lanciato con la vittoria nel 2019. Il cantante ha ammesso di aver riflettuto su come comportarsi e di aver capito di dover semplicemente essere spontaneo e sincero, due qualità che il pubblico apprezza sempre.

Sanremo 2025, per chi fa il tifo Mahmood?

Mahmood sarà il co-conduttore della serata del Festival di Sanremo 2025 in onda il 14 febbraio in diretta dal Teatro Ariston su Rai 1, insieme a Geppi Cucciari, affiancando il direttore artistico e presentatore Carlo Conti. È la prima volta per il cantante, abituato a presentarsi sul palco con brani inediti destinati a diventare veri e proprio tormentoni come “Tuta Gold” con i suoi outfit superlativi che lasciano le amanti del fashion più che soddisfatte. Nell’intervista concessa al settimanale di Alfonso Signorini, Mahmood ha ammesso di aver ascoltato qualche brano e di essere rimasto molto colpito da quello di Joan Thiele, anche se il suo voto va a Noemi.

“Sicuramente sono di parte, perché ho scritto con Blanco il brano di Noemi, e quando l’ho sentita cantante, mi sono emozionato tantissimo. Con Blanco ci sentiamo, ci vediamo, scriviamo insieme, e abbiamo pensato a Noemi. L’ho vista sotto un’altra luce, ha sbloccato delle cose dentro di sé, può spaccare”.

Insomma, secondo il cantante Noemi questo anno potrebbe darci una nuova versione di sé e catalizzare totalmente l’attenzione del pubblico, e noi ovviamente non possiamo che augurarle il meglio essendo una grande intervista. Il pubblico non vede l’ora di vedere Mahmood nelle vesti di co-conduttore, soprattuto perché con i suoi look non ci deluderà mai e questa è una bella certezza da avere.