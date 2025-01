Sanremo 2025, Fabrizio Corona svela cosa è successo veramente a Fedez a Sarà Sanremo: ''Voleva togliersi la vita''

News VIP

Ricordate lo stato confusionale di Fedez sul palco di Sarà Sanremo? Fabrizio Corona svela la sua verità su quello che è successo al rapper, prossimo protagonista del Festival di Sanremo.

Tutti hanno notato lo stato di Fedez durante la presentazione del suo brano a Sarà Sanremo, in vista della nuova edizione del Festival di Sanremo. Il rapper ha liquidato la faccenda parlando di affari personali che l’hanno turbato, ma ora Fabrizio Corona torna con un nuova e agghiacciante verità su quello che è successo all’ex marito di Chiara Ferragni prima di salire sul palco.

Fedez torna al Festival di Sanremo ed è già polemica

Quando Carlo Conti ha annunciato i 30 Big in gara della nuova edizione del Festival di Sanremo, il nome di Fedez è balzato subito all’occhio soprattutto dopo questo anno carico di gossip sul conto del rapper dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, e il dissing con Tony Effe che lo ha visto protagonista. Oltre ad aver innescato la polemica per il duetto con Masini, che molti pensano sarà dedicato all’ex moglie dopo il travagliato divorzio, Fedez ha fatto preoccupare tutti quando si è presentato sul palco di Sarà Sanremo, per annunciare la sua canzone in gara ovvero “Battito”, in evidente stato confusionale tanto da essere l’unico artista accompagnato all’uscita da Conti che ha gestito benissimo la situazione senza mettere il cantante in difficoltà. Ma cosa è successo a Fedez?

Si sono avvicendati diversi rumors nelle ore successive alla diretta su Rai 1 ma il rapper ha liquidato la questione, spiegando di non essere molto in sé a causa di problemi personali che l’hanno destabilizzato. La curiosità degli amanti dei gossip è rimasta alta sulla questione e ora Fabrizio Corona ha voluto dare la sua versione dei fatti nel nuovo episodio di Falsissimo, il podcast creato come presa in giro del Verissimo di Silvia Toffanin, dove lancia vere e proprie cannonate e questa volta il protagonista è stato proprio Fedez.

Fedez ha tentato di togliersi la vita? Parla Corona

Nella nuova puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha parlato della vita sentimentale di Fedez, svelando che il rapper avrebbe auto un amore parallelo a quello per la moglie Chiara Ferragni, per una donna che è stata il suo vero grande amore ma che non ha mai voluto ufficializzare la relazione. E proprio questa donna avrebbe causato il crollo totale del rapper a poche ore dal suo ingresso sul palco di Sarà Sanremo, dove avrebbe dovuto parlare del suo nuovo brano sanremese insieme agli altri Big in gara, scelti da Carlo Conti.

“Quel giorno purtroppo è un giorno maledetto per Fedez. Due giorni prima riceve un messaggio dove il suo vero amore gli dice che è finita per sempre. Lui ha tentato il suic*dio per questa ragazza”, ripota Biccy.

Secondo la ricostruzione fornita da Corona, Fedez lo avrebbe chiamato dicendogli di aver assunto una boccetta di Minias perché voleva farla finita e che se fosse morta avrebbe dovuto recapitare un messaggio ai suoi figli. Corona avrebbe chiamato di corsa Tatiana, la mamma di Fedez, che si trovava già vicino al palco chiedendole di correre nella camera dell’hotel senza chiamare l’ambulanza, ma avvertendo semplicemente un medico per non finire sulle prime pagine dei giornali il giorno seguente. Insomma, Fedez si sarebbe salvato per miracolo anche grazie all’intervento tempestivo di Corona ma, attenzione, questa rimane la sua versione dei fatti al momento dato che non ci sono state conferme né smentite.