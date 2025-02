Sanremo 2025, la profezia su Fedez si sta per avverare? Ecco cosa è successo dopo la prima serata del Festival

News VIP

Fabrizio Corona ha fatto la sua profezia su Fedez e la sua corsa al Festival di Sanremo 2025. Si avvererà? Ecco cosa è successo dopo la prima serata della kermesse musicale italiana.

Fedez ha fatto il suo debutto sul palco del Festival di Sanremo presentando la sua “Battito” con un look tool black e le lenti a contatto nere in stile extraterrestre. La risposta del pubblico è stata molto favorevole tanto che potrebbe avverarsi la profezia di Fabrizio Corna sul rapper. Ecco i dettagli.

Sanremo 2025, Fedez debutta sul palco con “Battito”

Non è iniziato nel migliore dei modi il Sanremo di Fedez. Il rapper è stato selezionato da Carlo Conti tra i Big in gara nella 75esima edizione della kermesse musicale d’Italia portando sul palco del Teatro Ariston la sua canzone “Battito”. Questo brano parla della depressione, della difficoltà di uscirne e della percezione che ha chi l’ha vissuta sulla propria pelle ma purtroppo per lui, il clamore mediatico derivato dai gossip che l’hanno coinvolto hanno prevaricato sul senso del suo brano inizialmente. Nessuno, infatti, ha dato troppo peso alla questione concentrandosi piuttosto sui gossip lanciati da Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo, ovvero della relazione del rapper con Angelica Montini durante tutto il matrimonio con Chiara Ferragni.

Il gossip ovviamente non si è fermato qua dato che l’ex re dei paparazzi ha voluto parlare anche delle infedeltà dell’influencer, accusandola di aver avuto un flirt con Naska che avrebbe portato Fedez a colpirlo a suon di pugni, e poi anche con Achille Lauro. In mezzo a questo clamore mediatico è arrivata la prima serata del Festival di Sanremo, che ha visto look top e flop sul palco, e anche l’esibizione di Fedez con la sua canzone. E qui è successo un piccolo miracolo, ovvero che la canzone del rapper è talmente profonda e ben strutturata e che lui ha dato grande prova vocale durante la performance non facendosi spegnere dell’emozione, che la canzone sanremese di Fedez ha convinto proprio tutti. Del resto lo stesso Corona, pochi giorni fa, aveva dichiarato di essere certo che Fedez avrebbe potuto vincere Sanremo con la sua canzone, dunque la profezia sta per avverarsi?

Sanremo 2025, Fedez potrebbe vincere questa edizione?

Poco prima del debutto della 75esima edizione del Festival di Sanremo, Fabrizio Corona ha voluto esprimere la sua opinione sul cast di questo anno, facendo una profezia su Fedez. Secondo l’ex re dei paparazzi, se il rapper si fosse calmato e preparato a dovere per l’esibizione sul palco del Teatro Ariston, la vittoria di questo anno sarebbe stata senza dubbio la sua. Una profezia che solo qualche giorno fa ci sembrava assurda dato che in gara contro il cantante ci sono nomi di artisti ben più favoriti come Giorgia, Achille Lauro e Noemi ma anche nuovi volti amatissimi dal pubblico come Olly e Bresh.

Invece, dopo l’esibizione di Fedez nella prima serata della kermesse musicale d’Italia il dubbio che il pubblico potrebbe votare in massa per lui viene eccome. Fedez si è presentato con un completo sartoriale total black e un paio di lenti a contatto nere, che ha già spiegato essere parte dell’outfit perché richiamano una strofa molto importante della sua canzone “Battito”. Nonostante vi siano davvero tantissime persone che hanno in antipatia Fedez dopo la fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, infatti, sul web sono piovuti solo commenti di apprezzamenti per la performance del cantante. C’è anche chi ha voluto sottolineare di non apprezzarlo più come persona ma di dover ammettere di essere davanti ad una canzone ben scritta e ben eseguita, insomma segno che quando toccherà al pubblico votare Fedez potrebbe ricevere tantissimi voti. Ma sarà dunque lui il vincitore del Festival di Sanremo 2025 come predetto da Fabrizio Corona?

