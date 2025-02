Sanremo 2025, Fedez: "Errore gravissimo con Corona"e poi spiega il perché delle lenti nere

News VIP

Al podcast "Pezzi a Sanremo", Fedez ha parlato della sua scelta molto discussa di indossare lenti neri nel red carpet della kermesse canora e poi, sulle rivelazioni dell'ex re dei paparazzi, il rapper ha fatto un'inaspettata autocritica.

A poche ore dall’inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo, Fedez ha scelto di rompere il silenzio e affrontare apertamente le recenti polemiche che lo hanno travolto.

Festival di Sanremo, Fedez e il Il mistero delle lenti a contatto nere

Il rapper, ospite del podcast Pezzi, ha parlato senza filtri delle critiche ricevute per il suo coinvolgimento con Fabrizio Corona, ammettendo con sincerità le proprie responsabilità. "Quella che ho fatto è stata una scelta profondamente sbagliata, un errore enorme da parte mia", ha dichiarato, lasciando trasparire un sincero senso di rammarico.

Il cantante ha voluto sottolineare quanto sia consapevole delle conseguenze delle sue azioni, riconoscendo che il suo comportamento potrebbe aver causato dolore anche ad altre persone. "La cosa che più mi dispiace", ha spiegato, "è che questa vicenda non abbia colpito solo me, ma abbia ferito anche altre persone. E di questo mi sento responsabile. Non posso certo lamentarmi se sto pagando per un errore così grave"

E ancora: "Non posso sentirmi disturbato dalle critiche, perché so che tutto nasce da un errore mio", ha ammesso con lucidità. "E ora non posso fare altro che pagarne il prezzo".

Nonostante il difficile momento personale, Fedez ha deciso di non farsi travolgere dagli eventi e di concentrarsi sulla sua grande passione: la musica. In occasione della serata dedicata alle cover, aveva inizialmente proposto di eseguire un brano di una famosa boy band insieme ai FUCKYOURCLIQUE, ma il progetto non ha ottenuto il via libera da parte del direttore artistico Carlo Conti. Il motivo? "Era un pezzo con un testo un po’ troppo esplicito, ed è stato bocciato", ha spiegato l'artista.

Dopo questa battuta d’arresto, Fedez ha deciso di cambiare rotta e puntare su un classico della musica italiana: Bella stronza di Marco Masini "Riascoltandolo, ho trovato nelle sue parole qualcosa che mi appartiene profondamente", ha raccontato. "Abbiamo lavorato in studio con Masini per dare una nuova veste alla canzone e non vedo l’ora di portarla sul palco".

Ieri, in occasione del red carpet della kermesse canora, Fedez ha catturato l’attenzione del pubblico presentandosi con un look insolito, indossando lenti a contatto completamente nere. Questo dettaglio non è passato inosservato e ha immediatamente suscitato curiosità tra i fan, spingendo il cantante a spiegare il significato dietro questa scelta estetica.

"Nel testo della mia canzone c’è un passaggio in cui dico ‘dentro ai miei occhi guerra dei mondi’. Da qui mi è venuta l’idea di prendere ispirazione da Wes Borland, il chitarrista dei Limp Bizkit, noto per il suo stile scenico molto particolare. Ho voluto provare anch’io questa esperienza, nonostante non avessi mai usato lenti a contatto prima d’ora",

In un altro momento della mia vita, probabilmente mi sarei chiuso in casa, sprofondando in un vortice di autodistruzione", ha rivelato. "Ma questa volta ho deciso di reagire e di cercare di trarre il meglio anche dalle situazioni più negative".

Fedez nonostante, tutto, si è dichiarato contento di essere presente al Festival e spera di poterlo vivere senza quella consueta "pressione", un peso dal quale è difficile liberarsi:

"Per me sarebbe già una vittoria riuscire a vivere questa esperienza in modo sano"

