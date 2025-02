Sanremo 2025, Irama racconta una storia d’amore finita con la sua canzone “Lentamente”

News VIP

Irama torna al Festival di Sanremo per parlare di un amore consumato, una canzone intensa dal titolo "Lentamente". Ecco tutti i dettagli.

Irama è uno degli artisti più amato in Italia, anche lui frutto della fucina di Amici di Maria De Filippi, con un background musicale importante e tante collaborazioni di primo piano. Il cantante torna al Festival di Sanremo e la sua canzone parlerà di un amore che si è consumato, ecco cosa ha rivelato.

Sanremo 2025, sarà questo l’anno di Irama?

La carriera di Irama è sbocciata grazie alla sua partecipazione e alla vittoria di Amici, il talent show di Maria De Filippi che da oltre un ventennio catalizza l’attenzione del pubblico di Canale 5 e sforna talenti nel mondo della musica e della danza. Irama è cresciuto dai tempi in cui cantava ammaliando le fan con l’iconico orecchino a forma di piuma, ha scavato dentro sé stesso costruendo un background musicale interessante anche con i suoi lunghi viaggi, avvicinandosi alla musica più ritmata ma senza scordare le tematiche legate all’amore che lo hanno reso celebre. Irama prese parte al Festival di Sanremo per la prima volta nel 2016 con le Nuove Proposte, ed è tornato spesso sul palco del Teatro dell’Ariston insieme ad altri colleghi di Amici come Elodie, che porterà sul palco una canzone dedicata alle discoteche.

Ma Irama è anche un po’ sfortunato quando si parla di Sanremo, dato che non è ancora mia riuscito a vincerlo nonostante le sue canzoni meravigliosi e nonostante le sue sei partecipazioni. Ricordate inoltre l’edizione in cui non potè partecipare fisicamente a causa del Covid? Insomma speriamo tutti che questa sia la volta buona per lui, dato che è un cantante di talento, che porterà sul palco “Lentamente”. Ecco di cosa parla il brano e come l’ha raccontato Irama ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni.

Sanremo 2025, Irama porta sul palco “Lentamente”

Irama, al secolo Filippo Maria Fanti, è al suo sesto Festival di Sanremo e tutti sperano che questa sia la volta buona per lui, essendo un talento prodigioso con una voce unica e anche un grande artista amato da tantissime fan per la sua spiccata personalità e la capacità di raccontarsi in una canzone. Questa volta, sul palco del Teatro Ariston, Irama porta la canzone “Lentamente” ma di cosa parlerà?

“Mi sono messo a nudo per dare spazio a una storia davvero intensa. Canto un amore viscerale che si consuma lentamente, che si distrugge piano piano da entrambe le parti. Il testo è crudo e trasparente […] Le canzoni una volta condivise non appartengono più agli artisti ma a chi le ascolta. Ogni persona può farle sue, l’importante è che arrivino dritte al cuore. Faccio musica per questo, tutto il resto non conta”.

Insomma, Irama parla ancora una volta dell’amore a Sanremo ma questa volta ha voluto offrire una visione più completa sull’argomento, raccontando la fine di un amore visto da entrambe le parti. Per il cantante è in cantiere un nuovo tour che lui assicura sarà molto diverso da quello del 2024, in particolare per la magica tappa del 2 ottobre all’Arena di Verona, che attende con particolare trepidazione.

