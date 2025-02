Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 8 e Domenica 9 febbraio 2025 su Canale 5

News VIP

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 8 e domenica 9 febbraio 2025 su Canale 5.

Verissimo torna in onda con il doppio appuntamento settimanale, in onda sabato 8 e domenica 9 febbraio 2025 . Silvia Toffanin accoglie nel suo studio tantissimi ospiti, pronti a raccontarsi senza filtri alla conduttrice. Le Anticipazioni sul talk show rivelano che in studio ci saranno Brando e Raffella di Uomini e Donne, poi dal Grande Fratello Bernardo Cherubini e Ilaria Galassi, poi Rebecca Staffelli e Tina Cipollari.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di sabato 8 febbraio 2025

Le Anticipazioni della puntata di Verissimo di sabato 8 febbraio 2025 , in onda su Canale 5, Silvia Toffanin accoglie intervista Emanuela Folliero, in studio con il figlio Andrea, per festeggiare i suoi 60 anni. In esclusiva la dolorosa verità di Simona Guatieri sul tradimento dell’ex marito, il calciatore Keita Baldé. Spazio poi ai 40 anni di carriera di Dario Ballantini, che si racconta a 360 gradi. In studio anche Rebecca Staffelli, ospite con la mamma Matilde, per raccontare della sua vita e della sua avventura al Grande Fratello come voce dei social. Infine, il percorso di vita, tra gioie e dolori, di Bernardo Cherubini, concorrente eliminato dal Grande Fratello e fratello di Lorenzo Jovanotti, e l’amore ritrovato di una coppia molto amata di Uomini e Donne, quella formata da Raffaella e Brando.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di domenica 9 febbraio 2025

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 9 febbraio 2025 , Silvia Toffanin accoglierà Sabrina Salerno, per parlare del periodo complicato che ha affrontato mentre Barbara Lombardo, ricorderà con commozione suo marito, il grande Totò Schillaci, scomparso a settembre per un male incurabile. In studio, il carisma della storica opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari, tornata sul trono del dating show di Maria De Filippi per cercare un nuovo amore in qualità di tronista. Inoltre, intenso ritratto per Mauro Coruzzi, in arte Platinette, colpito nel marzo del 2023 da un attacco ischemico. Tempo di sognare con la romantica storia d’amore e di danza tra la ballerina Anbeta Toromani e il compagno Alessandro Macario. Infine, sarà ospite Ilaria Galassi, l’ex ragazza di Non è la Rai che, dopo cinque mesi, ha scelto di tornare dai suoi affetti e lasciare la casa del Grande Fratello.

