Sanremo 2025, Irama non si trattiene dopo le Polemiche per le votazioni: "'Io parlo, non ho peli sulla lingua''

Irama commenta le votazioni della 75esima edizione del Festival di Sanremo, lanciando una frecciatina e tutto l'arco ai giornalisti della sala stampa. Ecco cosa ha detto.

La 75esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con la vittoria finale di Olly con la sua “Balorda Nostalgia”, ma non sono mancate le polemiche. La classifica finale, con l’esclusione di cantanti come Achille Lauro e Giorgia, infatti, ha fatto storcere il naso e Irama torna sulla questione lanciando la freccia con tutto l’arco contro i giornalisti della sala stampa. Ecco cosa ha detto.

Sanremo 2025, Olly vince ma non mancano polemiche

La 75esima edizione del Festival di Sanremo è stata un successo in termini di ascolti con record di share e grande soddisfazione da parte di Carlo Conti, che ha preso le redini della kermesse musicale d’Italia dopo anni di successi firmati Amadeus, cambiando il regolamento e portando sul palco del Teatro Ariston un cast davvero variegato di artisti. Dopo cinque serate emozionanti, Olly ha vinto Sanremo 2025 con la sua “Balorda Nostalgia”, arrivando primo e seguito da Lucio Corsi e Brunori Sas. Nonostante la grande gioia per la vittoria di un artista così giovane e pieno di emozioni, non sono mancate le polemiche in particolare legate alla classifica finale che ha visto l’esclusione di Giorgia e Achille Lauro, che per lunghe settimane prima del debutto sono stati tra i favoriti.

Il cambiamento del regolamento ha permesso al pubblico di avere più peso sulla votazione finale, come hanno dimostrato vari grafici reperibili sui social, e questo ha scontentato diversi artisti che si sono trovati molto in basso nella classifica come i Modà arrivati 22esimi, che non hanno preso benissimo la questione. A Domenica In, ad esempio, Elodie ha replicato alle domande dei giornalisti senza farsi mettere i piedi in testa e ha ammesso di esse sconvolta dall’assenza di Giorgia dalla rosa dei primi cinque, e anche dal podio, ma non è stata l’unica a farsi valere. Irama, ospite del programma di Radio Italia, ha rincarato la dose contro le votazioni lanciando anche una bella frecciatina ai giornalisti della sala stampa.

Sanremo 2025, Irama contro le votazioni dei giornalisti

Tutti felici per la vittoria di Olly nella 75esima edizione del Festival di Sanremo ma ovviamente le polemiche infiammano il web e alcuni artisti, che hanno trovato la classifica finale a dir poco ridicola. Uno di questi è senza dubbio Irama, che dopo la kermesse musicale d’Italia dove ha partecipato con il brano “Lentamente” e una serie di look Balmain da perdere la testa, ha annunciato il suo primo concerto allo stadio di San Siro nel 2026. Nella classifica finale Irama è arrivato nono, un risultato che forse non si aspettava dato che è un veterano di Sanremo e che il suo pezzo era emotivamente molto d’impatto, oltre al fatto di essere perfettamente cosciente di avere tantissime fan. Così, ospite a Radio Italia, il cantante ha voluto lanciare una bella frecciatina alla sala stampa.

“Come mai i giornalisti fanno certe votazioni e il pubblico ne fa altre? È un bel discorso, sai. Io parlo, figurati. Non ho proprio peli sulla lingua. Però, diciamo, è un discorso un po’ complicato. Ci sono delle dietrologie, ci sono cose che la gente non sa, dinamiche che vanno oltre la musica e oltre l’arte. Purtroppo, questo settore è influenzato da meccanismi che, secondo me, non sono corretti, mangiato da cose non corrette - riporta Biccy - Al di là di questo, i giornalisti sono persone, non sono necessariamente tutti esperti di musica. Non sono musicisti o artisti, sono semplicemente persone che votano”.

Irama ha lanciato tutto l’arco oltre che le frecce ma ora vogliamo sapere di quali cose scorrette si sta parlando nel dettaglio, chissà se nei prossimi giorni tornerà a parlarne. Certo è che i cantanti di Sanremo e la dal stampa dei giornalisti sono sempre in eterna lotta tra loro, tra polemiche e critiche, e forse l’ex vincitore di Amici ha ragione nel dire che non tutti i presenti sono in grado di giudicare un brano musicale, perché non ne hanno le competenze.

