Sanremo 2025, Gabry Ponte aprirà la Finale con il jingle Tutta l'Italia

In occasione della finale di Sanremo 2025, in onda questa sera su Rai1, sarà Gabry Ponte con il jingle Tutta l'Italia ad aprire l'ultima serata del Festival.

Questa sera, sabato 15 febbraio, andrà in onda la Finale della 75esima edizione del Festival di Sanremo e, in occasione della serata conclusiva di Sanremo 2025, il primo ospite a salire sul palco dell'Ariston sarà il dj Gabry Ponte, autore del jingle Tutta l'Italia, sigla ufficiale della kermesse.

Gabry Ponte è il primo ospite della Finale di Sanremo 2025: il dj e autore del jingle del Festival, Tutta l'Italia, è intervenuto a Rtl 102.5 per parlare del suo brano e della sua presenza, questa sera, sabato 15 febbraio, sul palco dell'Ariston.

Ai microfoni della radio, il dj ha rivelato com'è nata l'idea per il jingle più ascoltato di questi giorni: "Eravamo in studio e stavamo pensando al concerto di San Siro, abbiamo provato a immaginare come sarebbe stato un inno, qualcosa che facesse ballare tutto lo stadio e tutta l'Italia . In due ore è nato questo jingle. Da San Siro a Sanremo il passo è breve e Carlo Conti ha avuto il merito di portarmi qui, mi ha invitato ad aprire la finale. Perciò, sarò lì, a far ballare tutta l'Italia". Per il dj, la sua presenza sul palco dell'Ariston è un modo per partecipare a Sanremo 2025, come uno dei Big in gara.

Tutta l’Italia di Gabry Ponte cerca di riprodurre la pizzicata salentina ed è, infatti, un mix tra musica disco, alternata a mandolino, tamburello e fisarmonica. Un chiaro intento di far ballare tutti, amanti di Sanremo e non, con il motto “Tutta l’Italia, Tutta l’Italia, Tutta l’Italia. Lasciateci ballare con un bicchiere in mano. Domani poi ci pentiamo".

Gabry Ponte sarà il primo ospite della Finale di Sanremo 2025, a lui faranno seguito Vanessa Scalera, Alberto Angela, Mahmood per presentare il suo nuovo album e molti altri. Autore del jingle Tutta l'Italia, pubblicato lo scorso 31 gennaio. La canzone ha già totalizzato il milione di stream su Spotify ed è stato anche cantato da Carlo Conti durante una delle prime serate della kermesse.

Il jingle di Gabry Ponte è solo uno dei tanti che, dal 1995, ha affiancato il Festival di Sanremo. Il più noto è sicuramente Perché Sanremo è Sanremo, diventata una frase di rito pronunciata ogni fine anno quando si inizia a parlare della nuova edizione della kermesse. La versione definitiva del jingle in questione, cantata da Rudy Neri dei Prefisso, è stata utilizzata a partire dal 1996, sotto la conduzione di Pippo Baudo.

