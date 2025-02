Sanremo 2025: Il nuovo Jingle del Festival è di Gabry Ponte. Riuscirà a far dimenticare Perché Sanremo è Sanremo?

Anticipazioni TV

Nuovo jingle per Sanremo 2025. Il 75° Festival della Canzone Italiana ballerà al ritmo di Gabry Ponte ma sarà capace di cancellare il famosissimo Parappappapapparà, Perché Sanremo è Sanremo del 1995?

Mancano pochissimi giorni all’inizio del 75° Festival della Canzone Italiana e c’è tanta attesa di scoprire quali sorprese riserverà Carlo Conti, che torna a condurre il festival dopo otto anni, ovvero da Sanremo 2017, 67esima edizione.

Il Sanremo 2025 di Conti sembra essere molto made in Italy ma con un occhio strizzato alle nuove generazioni. Forse per questo, tra i big, compaiono cantanti le cui hit conquistano molto spesso i primi posti delle classifiche delle radio italiane e che sono protagonisti del gossip e del glamour. Per questa edizione, che pare proporsi come made in Italy con brio, non poteva mancare un nuovo jingle, affidato alle note dance/elettroniche di Gabry Ponte.

Sanremo 2025: Gabry Ponte firma il nuovo jingle del 75° Festival di Sanremo

Sanremo e tutta l’Italia ascolteranno ufficialmente in TV il nuovo jingle di Gabry Ponte intitolato Tutta l’Italia. La nuova hit del dj torinese farà ballare tutto il pubblico del Festival ma anche gli amanti della musica dance ed elettronica, con un ritmo beat piuttosto inaspettato per il Festival. Sembra che ci sia una sorta di continuità tra il 74° Festival della Canzone Italiana, durante il quale sono tornati i ritmi anni 80/90 e che con la serata dei duetti ha riportati brani famosissimi di quegli anni.

Tutta l’Italia di Ponte è un mix tra musica disco, alternata a mandolino, tamburello e fisarmonica, per riprodurre una pizzica salentina. Un chiaro intento di far ballare tutti, amanti di Sanremo e non, con il motto “Tutta l’Italia, Tutta l’Italia, Tutta l’Italia, Lasciateci ballare con un bicchiere in mano”.

Il jingle, a volte criticato per non essere una vera e propria novità, almeno non per Gabry Ponte, e a volte invece apprezzato per il tono scanzonato sebbene parli di stereotipi tutti italiani, potrebbe diventare un degno rivale di un altro jingle di Sanremo, che tutti pronunciamo ogniqualvolta si torna a parlare di Festival. E fa così: "Parappappapapparà… perché Sanremo è Sanremo".

Sanremo 2025: Tutta l’Italia farà dimenticare Perché Sanremo è Sanremo?

Ogni Sanremo ha il suo jingle ma sicuramente il più famoso di tutti, almeno nell’era moderna del Festival, è Perché Sanremo è Sanremo.

Questa sigla, diventata una frase di rito pronunciata da tutti quando ogni fine anno si ricomincia a parlare di Festival, è stata composta dal direttore d’orchestra Pippo Caruso. La prima edizione è stata usata durante il 45° Festival della Canzone Italiana ed era il 1995. Alla conduzione c’era Pippo Baudo, che avrebbe condotto anche il successivo Sanremo 1996, nel quale venne usata la versione definita e ufficiale di questo jingle, cantato da Rudy Neri dei Prefisso.

Negli anni, con il cambio della conduzione e con il cambio dei tempi, i jingle sono stati altri, purtroppo però meno famosi di questo. Sebbene non tutti ricordino il testo completo di Perché Sanremo è Sanremo, in molti ancora canticchiano una delle sue strofe, quella che fa Parappappapapparà. Per non parlare poi del titolo, diventato ormai un motto identificativo di ogni Festival. A scuotere il pubblico di appassionati di Sanremo è arrivato Gabry Ponte, con una musica che sicuramente farà cantare e ballare e siamo sicuri che si ripeterà a squarciagola il “Tutta l’Italia, Tutta l’Italia, Tutta l’Italia” con battito di mani finale, esattamente come propone la canzone. Ma questo ritmo saprà cancellare il tormentone precedente? Ponte farà dimenticare Perché Sanremo è Sanremo?

Ne dubitiamo fortemente, sia perché sono ormai trent’anni che ripetiamo questa frase e che ormai siamo abituati a usarla nel nostro gergo quotidiano. Crediamo però che i due jingle possano convivere e che per questo e per i prossimi festival tutti noi canteremo e balleremo entrambi.

