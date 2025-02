Sanremo 2025, Fedez voleva davvero ritirarsi? Emergono nuovi dettagli

News VIP

Nuovi retroscena su Fedez e il Festival di Sanremo: l'ex marito di Chiara Ferragni voleva davvero ritirarsi dalla competizione? Ecco i dettagli.

Fedez ha avuto un grande riscatto sul palco della 75esima edizione del Festival di Sanremo con la sua “Battiti”, una canzone che lasciato il segno così come l’esibizione del rapper di Rozzano al Teatro Ariston. Secondo Fabrizio Corona, tuttavia, Fedez avrebbe pensato di ritirarsi poco prima della competizione e ora arrivano nuovi retroscena che confermano questa versione dei fatti.

Sanremo 2025, Fedez si riscatta sul palco

La partecipazione di Fedez nella 75esima edizione del Festival di Sanremo ha fatto molto eco anche a causa di tutti i gossip collegati ala sua vita privata e svelati da Fabrizio Corona nel podcast “Falsissimo”, poco prima del suo ritorno sul palco del Teatro Ariston. Non è stato un anno facile per il cantante di Rozzano dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, a seguito dello scandalo Balocco che ancora coinvolge la bella influencer rimandata a giudizio per truffa aggravata nonostante l’accordo con il Codacons, poi i gossip sui suoi flirt fino alla verità svelata sulla relazione parallela con Angelica Montini.

Corona ha raccontato che durante la presentazione del brano “Battito” a Sarà Sanremo, una canzone che è stata accolta con grande successo dal pubblico dopo la kermesse musicale e le esibizioni di impatto del rapper, Fedez ha avuto un crollo e avrebbe voluto abbandonare la competizione. Ma sarà davvero così? Lo youtuber Ale Della Giusta ha seguito Fedez per circa dici giorni prima delle prove di Sanremo e fino alla finale e ha voluto pubblicare un video che mostra la crisi del rapper e aggiunge nuovi dettagli a questa vicenda. Scopriamo insieme tutti i dettagli e le confessioni del cantante.

Sanremo 2025, Fedez voleva davvero ritirarsi!

Tutti hanno notato la stranezza di Fedez a Sarà Sanremo, l’evento che anticipa il Festival di Sanremo durante il quale il rapper è apparso molto confuso e spaesato. Corona ha raccontato di una crisi bruttissima, con il cantante nascosto sotto al lavandino pronto a rinunciare a tutto, anche a causa della chiusura improvvisa della sua relazione con l’amante Angelina Montini. Mentre Selvaggia Lucarelli a Verissimo commenta Fedez e Chiara Ferragni, lo youtuber Ale Della Giusta svela ulteriori dettagli sul crollo emotivo del cantante di “Battito”.

Avendolo seguito per diversi giorni, infatti, ha potuto raccogliere diverso materiale anche tra chiamate e messaggi, e ha raccontato di aver ricevuto un vocale da parte di Fedez che ammetteva di non essere nella condizione di poter partecipare, pronto a ritirarsi definitivamente tanto da mettere in discussione anche il fitting dei look che Donatella Versace ha preparato per lui per Sanremo. Poi cosa è successo e perché Fedez ha cambiato idea? Sembra che la sferzata positiva e definitiva sia arrivata dopo l’incontro con la sala stampa che ha potuto ascoltare in anteprima i brani proposti dai cantanti in gara. Avendo ricevuto applausi e diversi consensi, infatti, Fedez si sarebbe alla fine deciso a partecipare e ad oggi possiamo dire che ha preso la scelta giusta dato che ha guadagnato molto in termini musicali e di immagine.

Scopri le ultime news sul Festival di Sanremo