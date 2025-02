Selvaggia Lucarelli a Verissimo: "Chiara Ferragni ha pagato a sufficienza Fedez vengono perdonate più cose"

News VIP

La giornalista e giurata di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli, è stata ospite oggi, per la prima volta, nel talk show di Silvia Toffanin a Verissimo.

Selvaggia Lucarelli a Verissimo: "Chiara Ferragni? Penso sia arrivato il momento di darle una seconda possibilità. A Fedez si perdonano più cose"

Reduce dalla sua ultima avventura televisiva al Dopo Festival, La giornalista ha condiviso un lato più personale della sua carriera e della sua vita privata, parlando delle sfide professionali e affettive che l'hanno seguita nel corso degli anni.

Quando ha parlato di Sanremo, ha rivelato un po' di ansia da prestazione: "A Sanremo un po’ di ansia da prestazione la avevo, però avevo un ruolo secondario, il peso lo aveva tutto Alessandro Cattelan sulle spalle."

In merito al suo approccio sul lavoro, la Lucarelli non ha avuto paura di ammettere le difficoltà che si incontrano quando si è nel suo ruolo di figura pubblica e provocatrice: "Sul lavoro? Sono molto spregiudicata e spavalda, avere opinioni nette e divisive in qualche modo si pagano. Sei antipatico a molte persone, ti fai tanti nemici e spesso vieni scartato dai programmi perché dici cose critiche. Pago il dazio molto spesso."

Passando alla sua vita privata, Lucarelli ha parlato del suo ex marito, Laerte Pappalardo, con cui ha avuto il figlio Leon. La giornalista ha rivelato che il loro rapporto oggi è sereno:

"Ora con Laerte abbiamo un rapporto sereno, finita la fase conflittuale ci siamo ricordati cosa ci piaceva l’uno dell’altra. Ci vogliamo molto bene, riconosco le sue qualità, una grande ironia e un grande senso dell’accudimento. Sono felice che Leon abbia preso dei pezzetti della sua personalità. Oggi siamo amici, ci frequentiamo con i rispettivi compagni."

Il discorso si è poi spostato verso Chiara Ferragni, a cui Selvaggia ha dedicato parole di empatia, pur non mancando di esprimere un giudizio critico sul suo operato in passato. Rispondendo alla domanda di Silvia Toffanin su chi pensa di dover chiedere scusa, la Lucarelli ha detto:

"In questo periodo provo un po’ di empatia nei confronti di Chiara Ferragni, penso che abbia pagato abbastanza per quello che le è successo. Lei ha fatto qualcosa di profondamente sbagliato e discutibile. L’aspetto penale della vicenda non mi interessa, lei ha già pagato a livello reputazionale. Ha pagato molto dal punto di vista professionale. Cosa dobbiamo chiederle di più? Il carcere? Mi sembra tutto un po’ eccessivo. Non devo chiedere scusa a Chiara Ferragni perché quello che avevo scritto era vero, la multa gliel’ha fatta l’AntiTrust, non gliel’ho fatta io. Ma penso sia arrivato il momento di darle una seconda possibilità."

Sull'ex coniuge della Ferragni, Fedez, invece, Lucarelli ha fatto notare delle disuguaglianze nelle reazioni pubbliche: