Sanremo 2025, Elodie porta sul palco una canzone dedicata alla discoteca: ''Celebra il mondo che mi accolse''

Elodie torna al Festival di Sanremo per la sua quarta partecipazione in carriera e racconta di cosa parla il suo brano “Dimenticarsi alla 7”.

Mancano pochissime ore al debutto della nuova edizione del Festival di Sanremo. La kermesse musicale d’Italia, condotta da Carlo Conti, va in onda su Rai 1 dal palco del Teatro Ariston e questo anno torna, per la sua quarta partecipazione in carriera, Elodie. Ecco di cosa parla la sua canzone “Dimenticarsi alle 7”.

Sanremo 2025, Elodie torna all’Ariston

Dopo aver preso parte ad Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Elodie ha conosciuto uno straordinario successo ma anche una grande evoluzione come artista. La cantante, infatti, oltre a perfezionare il suo graffiante timbro ha esplorato diversi generi musicali, passando da ballate più romantiche a pezzi pop che hanno ossessionato gli ascoltatori per mesi, scegliendo un nuovo stile anche in fatto di look che le ha creato non pochi problemi. Sono tanti, infatti, a criticarla per la sua scelta di indossare indumenti sensualissimi e poco coprenti sul palco, ma lei se ne infischia e continua a seguire il suo istinto che fino ad ora l’ha sempre premiata, oltre che a studiare e migliorarsi.

Ad oggi, Elodie è infatti un’artista completa in grado di ballare e cantare contemporaneamente, come le grandi pop star internazionali alla faccia dei suoi detrattori. Ora Elodie torna al Festival di Sanremo, il quarto della sua carriera oltre alla presenza come co-conduttrice nel 2021, e lo fa con la canzone “Dimenticarsi alle 7”, per poi lanciarsi in un medley che promette di essere infuocato con Achille Lauro con il quale duetterà nel corso della serata cover sulle note di “A mano a mano” di Riccardo Cocciante e “Folle città” di Lorena Bertè. Ma di cosa parla la sua canzone e perché ha scelto proprio questa tematica? Ecco cosa ha rivelato l’artista ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni.

Elodie, ecco di cosa parla la canzone che porta a Sanremo 2025

Nella vita privata Elodie ha trovato la sua serenità con la relazione con Andrea Iannone, noto pilota di Moto Gp, sulla quale in pochi avrebbero scommesso. Dopo la fine della storia d’amore con Marracash che aveva catturato l’attenzione del pubblico anche grazie alla loro collaborazione artistica, Elodie ha conosciuto di nuovo l’amore e ad oggi si dice molto felice al fianco di Iannone, con il quale non esclude di allargare la famiglia un giorno. Nel frattempo, la vita di Elodie è assorbita dalla sua musica e dalla carriera in ascesa che l’ha portata per la quarta volta sul palco del Festival di Sanremo. Ma di cosa parla il suo brano “Dimenticarsi alle 7”?

“Sono stata un’assidua frequentatrice di club: la prima volta che sono andata in discoteca avevo 14 anni e la canzone celebra proprio quel mondo che mi accolse a braccia aperte […] Dopo una notte folle trascorsa nei locali, quando inizia a scendere l’adrenalina e si fa spazio quel filo di tristezza che ci accompagna nel momento in cui le cose belle finiscono”.

Insomma ci aspettiamo una canzone dal sound travolgente, sperando anche in qualche passo di danza che potrebbe rendere la performance ancora più iconica, che celebra appunto il mondo della discoteca dove Elodie ha anche lavorato da giovanissima per mantenersi. Un ritorno alle origini che presenterà anche nel corso dei suoi due maxi concerti negli stadi, l’8 giugno al San Siro di Milano, il 12 al Maradona di Napoli, presi d’assalto dai suoi numerosi fan.

