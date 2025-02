Sanremo 2025, Achille Lauro promette Look da urlo e parla della sua canzone ''Incoscienti giovani''

News VIP

Achille Lauro è già tra i favoriti alla vittoria del Festival di Sanremo. Lui si concentra sull'esibizione e racconta la storia dietro la canzone "Incoscienti giovani".

Tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2025, il nome di Achille Lauro è senza dubbio uno dei più citati nelle ultime settimane. Sembra, infatti, che il cantante sia il favorito alla vittoria questo anno ma lui, almeno per il momento, non bada al gossip e si concentra sulla gara. Ecco di cosa parla la sua canzone sanremese “Incoscienti giovani”.

Sanremo 2025, Achille Lauro porta sul palco “Incoscienti giovani”

Manca sempre meno alla nuova edizione del Festival di Sanremo, che debutta al Teatro Ariston, in diretta su Rai 1, l’11 febbraio 2025. Carlo Conti ha preso le redini della kermesse musicale d’Italia dopo quattro anni di successi firmati Amadeus. Il presentatore toscano ha formato una squadra eccezionale, scegliendo i 30 Big in gara - che sono diventati 29 dopo il ritiro di Emis Killa che è finito indagato per associazione a delinquere - che hanno entusiasmato non poco il pubblico dato che ci sono volti nuovi interessanti, vecchie glorie intramontabili e cantanti di successo degli ultimi anni. Spicca il nome di Achille Lauro che a Sanremo 2025 porta il brano “Incoscienti giovani”.

“È ambientato nella periferia romana e i protagonisti sono ragazzi tormentati, che trovano salvezza in qualcosa che possiamo chiamare amore. È un brano molto dolce rispetto alle mie solite ballate […] È una canzone retrò, probabilmente non è di quest’epoca”.

Ha spiegato il cantante a Tv Sorrisi e Canzoni, alla sua quarta volta sul palco dell’Ariston. Lauro ha spiegato che il suo brano deriva da una stoia vera perché, come per tutti i suoi brani, si lascia ispirare da quello che vive in prima persona. La canzone, in realtà, è stata scritta ben due anni fa ma secondo il cantante è proprio questo il momento giusto per regalarla al pubblico. La sua sarà una scommessa vinta?

Achille Lauro pronto a stupire con i suoi look a Sanremo 2025

Sebbene la competizione non sia ancora ufficialmente iniziata, le pagelle dei primi ascolti delle canzoni della nuova edizione del Festival di Sanremo hanno premiato Achille Lauro, che secondo gli esperti potrebbe essere il favorito alla vittoria. Certo, nelle ultime settimane la situazione si è un po’ complicata a causa degli ultimi gossip diffusi da Fabrizio Corona sulla notte di passione che il cantante avrebbe trascorso con Chiara Ferragni, mentre era ancora sposata con Fedez. Lauro non si è espresso a riguardo, preferendo parlare della sua canzone sanremese “Incoscienti giovani”, che definisce una canzone di altri tempi, e dei look che ha intenzione di abbinare alle sue esibizioni.

Chi non ricorda, ad esempio, i quadri proposti nel 2021 con la supervisione del geniale Alessandro Michele, allora art director di Gucci, che hanno lasciato tutti gli spettatori senza fiato? Per questa edizione Lauro promette di curare nei minimi dettagli e avverte il pubblico, “preparatevi, miei cari”. Grande attenzione anche per la serata cover, durante la quale Achille Lauro ed Elodie duettano insieme con un medley di “A mano a mano” di Riccardo Cocciante e “Folle città” di Loredana Bertè.

Scopri qui tutte le news sul Festival di Sanremo.