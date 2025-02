Sanremo 2025, Elisabetta Canalis difende Alessia Marcuzzi dalle critiche: "Non è brava, di più"

News VIP

Alessia Marcuzzi non ha convinto tutti a Sanremo, anzi: in molti l'hanno duramente criticata. Allora, è intervenuta Elisabetta Canalis per prendere le sue parti.

Elisabetta Canalis non ci sta e prende le difese della sua amica Alessia Marcuzzi: a dispetto di ciò che dicono molti telespettatori, a parer suo lei dovrebbe addirittura condurre da sola il Festival di Sanremo poiché una grande professionista.

Sanremo 2025: Elisabetta Canalis difende Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è stata la co-conduttrice, al fianco di Carlo Conti ed insieme ad Alessandro Cattelan, della finale del Festival di Sanremo di quest'anno. Qualcuno ha apprezzato la sua eleganza ed esuberanza, molti altri, invece, l'hanno aspramente criticata. Ad esempio, sotto un post pubblicato dall'account ufficiale di Sanremo e ripostato dalla Marcuzzi stessa, leggiamo: "Ma la Marcuzzi è ubriaca? Quanto è stupida ed infantile stasera!", "Ho provato imbarazzo per lei", "Ma ha bevuto?", "Ma cosa hanno dato da bere ad Alessia Marcuzzi?".

Insomma, i siparietti della Marcuzzi sul palco dell'Ariston non hanno incontrato il piacere della maggior parte dei telespettatori, che sono persino arrivati ad insinuare che, prima di andare in scena, avesse alzato un po' troppo il gomito. Tra tutti, però, spicca il commento di un volto noto dello showbiz, ossia quello di Elisabetta Canalis, la quale le ha scritto su Instagram: "Devi condurre un'edizione intera, lo dico da sempre". Il commento della Canalis ha scatenato l'ilarità di tanti, che le hanno risposto con l'emoticon della risata, e l'ira di altri, che l'hanno accusata di essere falsa. Un'utente le ha addirittura scritto: "Dici sul serio? Ci siamo vergognate noi per lei... Era ubriaca!"; un'altra: "Va be' l'amicizia, ma stiamo scherzando? Che serata hai visto? Forse quella del giovedì!". A questo punto, l'ex velina ha rotto il silenzio:

La vera amicizia è essere obiettivi e non andare come caproni dietro al gregge per prendere consensi. Essere oneste significa esporsi anche se il tuo giudizio non è affine a quello degli altri. Alessia è non brava, di più, e lo dico da spettatrice. Se c'è lei in un programma, io lo guardo volentieri, perché so che sarà divertente, perché so che in tutta quella austerità ed istituzionalità, lei alleggerisce tutto.

Per fortuna, la Marcuzzi può contare sul sostegno e sulla stima di un'amica come la Canalis, la quale non dà importanza al giudizio altrui e soprattutto a ciò che per la maggior parte è una verità indiscutibile: la Canalis ha le sue idee e le difende a spada tratta, ma ancora di più difende a spada tratta una persona a lei cara che ritiene una grande professionista.

