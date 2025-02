Sanremo 2025: per la Finale Cattelan e Alessia Marcuzzi, co-conduttori di stasera, promettono abbracci e leggerezza

Anticipazioni TV

Sanremo 2025 sta finendo e un altro Festival se ne va! Questa sera, sabato 15 febbraio 2025, si conclude il 75° Festival della Canzone Italiana; Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi promettono abbracci e leggerezza grazie anche agli ospiti e alla scaletta di oggi. Ecco tutto quello che succederà.

Questa sera, sabato 15 febbraio 2025, si conclude il 75° Festival della Canzone Italiana. Sarà la serata più lunga di Sanremo 2025 ma anche quella più emozionante, visto che alla fine scopriremo chi sarà il vincitore del quarto festival di Carlo Conti.

Il quinto appuntamento di questa settimana intensa avrà due co-conduttori fortissimi, ovvero Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi, due veterani della conduzione e prontissimi per questa avventura. Ma scopriamo insieme tutto quello che accadrà oggi, quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston e quale sarà l’ordine di uscita dei 29 Big in gara.

Sanremo 2025: Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi promettono abbracci e leggerezza

Alessandro Cattelan lascia il DopoFestival, finito ieri sera – 14 febbraio 2025 – e sale sul palco dell’Ariston per co-condurre la finale di Sanremo 2025. In conferenza stampa il conduttore ha rivelato di essere emozionato sì ma di aver pensato soprattutto al suo lavoro per il programma successivo alle serate del festival più che a quella che lo vedrà tra i protagonisti di oggi. Cattelan ha fatto i complimenti a Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Geppi Cucciari per aver reso la kermesse leggera e divertente, smorzando un po’ i toni dei commenti sulla conduzione contiana ritenuta fin troppo perfetta e classica.

Alessia Marcuzzi ha fatto eco alle dichiarazioni del suo collega ed entrambi hanno promesso abbracci e leggerezza ma anche sprint. La parlantina che li accomuna sicuramente piacerà a Conti e gli permetterà di chiudere la serata nei tempi previsti dalla scaletta (oltre l’1.30 di notte). La Marcuzzi sale sul palco dopo due anni a fianco a Fiorello e a Fabrizio Biggio programma Viva Rai2! Viva Sanremo!.

Sanremo 2025: Ecco tutti gli ospiti della Finale del 75° Festival della Canzone Italiana

La finale di Sanremo 2025 si aprirà con Gabry Ponte con il suo jingle Tutta l’Italia, creato proprio per il 75° Festival della Canzone Italiana e che ci ha accompagnato per tutte queste serate. Carlo Conti lo ha voluto sul palco per cominciare l’ultima importantissima serata del suo quarto festival. In serata arriveranno anche Vanessa Scalera che dal 23 febbraio 2025 sarà su Rai1 con Imma Tataranni 4; ci sarà anche Alberto Angela che lunedì 17 febbraio 2025 sarà in prima serata – sempre su Rai1 – con una puntata di Ulisse il piacere della scoperta, dedicata ai luoghi de Il Commissario Montalbano.

A loro seguiranno Edoardo Bove il centrocampista colpito da un malore in campo durante Fiorentina-Inter lo scorso dicembre e Antonello Venditti che riceverà il secondo premio alla carriera assegnato in questo Sanremo, dopo quello consegnato a Iva Zanicchi.

Mahmood, co-conduttore della quarta serata, tornerà anche stasera per presentare il suo prossimo album.

Sanremo 2025, la Finale: Ordine di uscita dei 29 Big in gara

Dopo la quarta serata di Sanremo 2025 dedicata alle cover e ai duetti, i 29 Big torneranno a esibirsi con i loro brani in gara. Ecco l'ordine di uscita:

Francesca Michielin , Fango in paradiso

, Fango in paradiso Willie Peyote - Grazie ma no grazie

- Grazie ma no grazie Marcella Bella , Pelle diamante

, Pelle diamante Bresh , La tana del granchio

, La tana del granchio Modà , Non ti dimentico

, Non ti dimentico Rose Villain , Fuorilegge

, Fuorilegge Tony Effe - Damme 'na mano

- Damme 'na mano Clara , Febbre

, Febbre Serena Brancale , Anema e core

, Anema e core Brunori Sas , L'albero delle noci

, L'albero delle noci Francesco Gabbani , Viva la vita

, Viva la vita Noemi , Se t'innamori muori

, Se t'innamori muori Rocco Hunt , Mille volte ancora

, Mille volte ancora The Kolors - Tu con chi fai l'amore

- Tu con chi fai l'amore Olly , Balorda nostalgia

, Balorda nostalgia Achille Lauro , Incoscienti giovani

, Incoscienti giovani Coma_Cose , Cuoricini

, Cuoricini Giorgia , La cura per me

, La cura per me Simone Cristicchi , Quando sarai piccola

, Quando sarai piccola Elodie , Dimenticarsi alle 7

, Dimenticarsi alle 7 Lucio Corsi , Volevo essere un duro

, Volevo essere un duro Irama , Lentamente

, Lentamente Fedez , Battito

, Battito Shablo feat Guè , Joshua e Tormento , La mia parola

, , La mia parola Joan Thiele , Eco

, Eco Massimo Ranieri , Tra le mani un cuore

, Tra le mani un cuore Gaia , Chiamo io chiami tu

, Chiamo io chiami tu Rkomi , Il ritmo delle cose

, Il ritmo delle cose Sarah Toscano, Amarcord

