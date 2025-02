Sanremo 2025: Ecco come stanno andando le canzoni dei Big nelle varie classifiche

News VIP

Ecco come stanno andando i singoli presentati a Sanremo 2025 dei Big in gara nelle varie classifiche.

Sanremo 2025: Il piazzamento dei Big nelle maggiori classifiche

Circa una settimana fa andava in onda la finale di Sanremo 2025, quando Olly è stato eletto vincitore con la sua Balorda nostalgia. Al secondo posto è arrivato Lucio Corsi con Volevo essere un duro, al terzo Brunori Sas con L'albero delle noci, e poi al quarto Fedez con Battito e al quinto Simone Cristicchi con Quando sarai piccola. Ma come si stanno piazzando i singoli dei big in gara nelle varie classifiche a distanza di sette giorni? Scopriamolo insieme!

Anzitutto, diamo uno sguardo a YouTube. Su questa piattaforma trionfa proprio il vincitore, Olly, con 7,8 milioni di visualizzazione per il suo video. A seguire i Coma_Cose con 5 milioni di visualizzazioni per il video della loro Cuoricini, Giorgia con 4,7 milioni di visualizzazioni per il video de La cura per me, Achille Lauro e Fedez parimerito, con 4,6 milioni di visualizzazioni rispettivamente per i video di Incoscienti Giovani e Battito.

La classifica di iTunes, invece, vede al primo posto La cura per me di Giorgia, al secondo Balorda nostalgia di Olly, al terzo Incoscienti Giovani di Achille Lauro, al quarto Volevo essere un duro di Lucio Corsi e al quinto Cuoricini dei Coma_Cose. Ultimo Massimo Ranieri con Tra le mani un cuore, che si è piazzato soltanto 180esimo.

La classifica Spotify vede al primo posto Balorda nostalgia di Olly, al secondo Volevo essere un duro di Lucio Corsi, al terzo Battito di Fedez, al quarto Incoscienti Giovani di Achille Lauro e al quinto La cura per me di Giorgia. Anche qui, ultimo posto per Massimo Ranieri con Tra le mani un cuore, ma stavolta parliamo del 45esimo posto.

Nella classifica di Apple Music troviamo ancora Olly con Balorda Nostalgia in prima posizione, Battito di Fedez alla seconda, La cura per me di Giorgia alla terza, Volevo essere un duro di Lucio Corsi alla quarta, Incoscienti Giovani di Achille Lauro alla quinta. Ultimo di nuovo Massimo Ranieri con Tra le mani un cuore alla 52esima posizione.

In conclusione, Olly continua a trionfare ovunque, confermandosi il vincitore assoluto di questa edizione del Festival di Sanremo; bene - come previsto - Giorgia, per molti la vincitrice morale, Lucio Corsi, la rivelazione di quest'anno, ma anche Fedez ed Achille Lauro, i quali sono finiti al centro del gossip poco prima dell'inizio di Sanremo per il presunto flirt che ci sarebbe stato tra Lauro e Chiara Ferragni quando quest'ultima era ancora sposata con Fedez.

