Sanremo 2025, Cristiano Malgioglio a ruota libera su Olly, Fedez e Tony Effe: "Avrei voluto che vincesse..."

Cristiano Malgioglio rompe il silenzio e commenta la 75esima edizione del Festival di Sanremo: ecco cosa ha rivelato il noto paroliere sulla vittoria di Olly e sugli artisti che sono saliti sul palco dell'Ariston.

La 75esima edizione del Festival di Sanremo continua a essere argomento di discussione sui social e nei vari salotti televisivi. A dire la sua ci ha pensato il noto paroliere Cristiano Malgioglio che, in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, ha commentato la vittoria di Olly e la partecipazione di Fedez e Tony Effe.

Le confessioni di Malgioglio sugli artisti di Sanremo 2025

Sanremo 2025 è stato un grandissimo successo sotto tutti i punti di vista. Tra i co-conduttori che hanno affiancato Carlo Conti nel corso delle cinque serate, c’è stato anche Cristiano Malgioglio. In una nuova intervista rilasciata al settimanale Chi, il noto e amato paroliere ha commentato la vittoria del cantante Olly (nome d'arte di Federico Olivieri), rivelando però che gli sarebbe piaciuto vedere trionfare Giorgia con la sua "La cura per me":

Il Festival lo ha vinto Olly. Che è una bella cosa, è bello, bravo e giovane. Anche se non so quanto la sua canzone sia da Eurofestival. Avrei voluto che vincesse Giorgia soltanto per questo, perché l’Europa potesse ascoltare la sua voce, lei possiede uno strumento che è magico.

Dopo aver elogiato Olly, sebbene secondo lui il brano "Balorda nostalgia" non sia particolarmente adatto all’Eurovision, Malgioglio ha parlato delle polemiche che hanno animato la settimana sanremese e degli altri artisti che sono saliti sul palco dell'Ariston: da Lucio Corsi, che è stata la vera rivelazione del Festival di Sanremo, a Fedez e Achille Lauro fino a Tony Effe. A proposito di quest'ultimo, Cristiano ha criticato la sua performance sulle note di "Tutto il resto è noia" insieme a Noemi:

Sono contento che Lucio Corsi si sia fatto notare, ha portato un testo bellissimo, lui è così interessante, fuori dagli schemi, un vero artista. Fedez mi ha fatto molta tenerezza. È stato bello vedere che è stato compreso, le sue parole sono arrivate al pubblico in sala e a casa. Ho amato Achille Lauro e la sua canzone. Tony Effe è troppo giovane per cantare Tutto il resto è noia. Non c’era il dolore e quella noia estenuante di quando passa l’amore.

Il successo di Sanremo 2025

Dopo il successo della 75esima edizione del Festival di Sanremo, che ha registrato ascolti record e si è conclusa con la vittoria di Olly, per Carlo Conti è arrivato il momento di tirare le somme e iniziare i preparativi per la prossima edizione. Sull'ultimo numero di Chi, il conduttore ha confessato che la cosa più bella è stata quando all’Ariston gli spettatori hanno cantato: "Uno di noi, Carlo, uno di noi":

Probabilmente si sono riconosciuti in una normalità tipica della mia storia umana e professionale. Il Festival che vediamo oggi è quello che ha inventato Pippo Baudo. È come una partita della Nazionale di calcio. Si parte dalle canzoni, poi ciascuno ci può mettere più o meno ospiti, alla fine la vera forza di tutto è la gara.

Ecco gli ascolti di Sanremo 2025: 13 milioni e 427mila spettatori e oltre il 73.1% di share, contro il 74.1% di share della finale dello scorso anno. La quarta serata, quella delle cover, ha visto il Festival di Sanremo seguito da 13.575.000 spettatori con il 70,8 % di share. Nella terza serata gli spettatori erano 10.700.000 con il 59,8% di share, la seconda serata ha totalizzato 11.700.000 spettatori con il 64,5% di share. Mentre la prima serata, andata in onda martedì 11 febbraio, aveva raggiunto 12.600.000 spettatori e il 65,3% di share.

