Sanremo 2025, Carlo Conti tornerà alla conduzione? Ecco la sua risposta in conferenza stampa

Oggi, domenica 16 febbraio, si è tenuta la conferenza conclusiva della 75esima edizione del Festival di Sanremo e Carlo Conti ha svelato se tornerà a condurre il festival anche il prossimo anno!

Durante la conferenza stampa conclusiva della 75esima edizione del Festival di Sanremo, Carlo Conti ha svelato se tornerà o meno alla conduzione della kermesse il prossimo anno.

Sanremo 2025, Carlo Conti potrebbe non tornare alla conduzione del Festival?

Pur confermando la direzione artistica per il biennio come da accordi con Rai, Carlo Conti non nasconde la possibilità di non tornare alla conduzione di Sanremo anche per la prossima edizione.:"Come nei Festival precedenti ho sempre detto stop, poi se ho un'idea. Quest'anno la parola d'ordine è stata "insieme". Vediamo se mi viene ancora un'idea per la conduzione... ma penso di sì. [...]"

"L'azienda mi ha chiesto di divertirmi sul Festival per due anni come direttore artistico. Decideremo e deciderò cosa fare strada facendo. Magari, se il mio lavoro potrà servire ad aiutare" ha dichiarato in conferenza stampa Conti.

Sanremo 2025, gli ascolti della Finale del Festival

Il conduttore della 75esima edizione del Festival di Sanremo ha però aggiunto che, se da direttore artistico, potrà permettere a "nuove leve" di accedere alla conduzione, allora, così sia: "Se può servire per traghettare qualche nuova leva alla conduzione, vedremo se sarò in salute. Vediamo se il prossimo anno mi viene di fare qualcosa".

La 75esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con ottimi ascolti: 13 milioni e 427mila spettatori e oltre il 73.1% di share, contro il 74.1% di share della finale dello scorso anno. La quarta serata, quella delle cover, ha visto il Festival di Sanremo seguito da 13.575.000 spettatori con il 70,8 % di share. Nella terza serata gli spettatori erano 10.700.000 con il 59,8% di share, la seconda serata ha totalizzato 11.700.000 spettatori con il 64,5% di share. Mentre la prima serata, andata in onda martedì 11 febbraio, aveva raggiunto 12.600.000 spettatori e il 65,3% di share.

