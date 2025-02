Sanremo 2025, Carlo Conti si commuove in conferenza stampa ricordando la madre: "Mi ha insegnato tutto"

News VIP

Momenti di commozione durante la conferenza stampa della prima serata di Sanremo 2025: il conduttore e direttore artistico Carlo Conti si è lasciato andare alle lacrime, ricordando la madre, Loletta, venuta a mancare nel 2002.

Sanremo 2025, Carlo Conti si commuove ricordando la madre Loletta

Questa sera, martedì 11 febbraio, inizierà ufficialmente la 75esima edizione del Festival di Sanremo e, come ogni anno, questa mattina Carlo Conti, Alessandro Cattelan e i co-conduttori Gerry Scotti e Antonella Clerici hanno incontrato giornalisti e stampa per la consueta conferenza stampa della prima giornata. Il conduttore ha presentato la scaletta della prima giornata, con l'ordine dei cantanti e ha anticipato gli ospiti di questa sera e della seconda serata.

Durante la conferenza stampa, tuttavia, Carlo Conti ha anche ricordato la madre Loletta, venuta a mancare nel 2002. Parlando del rispetto che nutre per le donne e che gli è stato trasmesso dalla madre, il conduttore ha dichiarato: "Sono stato cresciuto da mia madre, perché mio padre è morto che avevo 18 mesi. Mia madre era una donna unica, fortissima ed è per questo che io rispetto così tanto le donne. Mi ha insegnato il rispetto e l'onestà".

A quel punto Carlo Conti non ha saputo trattenere le lacrime e la commozione: "Scusate, non è mai mancato un piatto a tavola, anche quando eravamo solo io e lei".

Sanremo 2025, la scaletta della prima serata

Per il primo Festival di Sanremo post Amadeus, Carlo Conti ha scelto una scuderia di Big che mostreranno come il suo Sanremo 2025 sarà ancora di più una gara delle canzoni, un Festival in cui sarà protagonista la musica.

Durante la conferenza stampa della prima giornata, Carlo Conti ha presentato la scaletta dei cantanti: questa sera, martedì 11 febbraio, si esibiranno sul palco dell'Ariston tutti e 29 i Big in gara. L'ordine di esibizione dei cantanti è il seguente:

Gaia Francesco Gabbani Rkomi Noemi Irama Coma_Cose Simone Cristicchi Marcella Bella Achille Lauro Giorgia Willie Peyote Rose Villain Olly Elodie Shablo Ft. Guè, Joshua, Tormento Massimo Ranieri Tony Effe Serena Brancale Brunori Sas Modà Clara Lucio Corsi Fedez Bresh Sarah Toscano Joan Thiele Rocco Hunt Francesca Michielin The Kolors

