Sanremo 2025, si parte! Il 75° Festival della Canzone Italiana comincia stasera su Rai1. Scaletta e Ospiti della prima serata

Azione, si parte! Sanremo 2025 parte stasera su Rai1. Sarà il festival dell'amicizia e il quarto di Carlo Conti. Grandi ospiti in arrivo sul Palco dell'Ariston e due co-conduttori d'eccezione, Antonella Clerici e Gerry Scotti. Comincia anche il DopoFestival con Alessandro Cattelan. Ma ecco nel dettaglio tutto quello che succederà.

Tutto è pronto per Sanremo 2025. Questa sera, 11 febbraio 2025, comincia il 75° Festival della Canzone Italiana, il Festival dell’amicizia come lo ha definito Carlo Conti. C’è grande attesa di scoprire quali novità ci saranno in questo nuovo viaggio della musica italiana, condotto da un nuovo direttore artistico dopo cinque anni di direzione da parte di Amadeus. Queste novità cominceranno a essere scoperte nella serata di oggi, la prima di un Sanremo che sembra riabbracciare la tradizione e il made in Italy. Conti promette serenità, unione e ovviamente tanta musica. Ecco tutto quello che succederà oggi, in prima serata su Rai1.

Sanremo 2025: Carlo Conti pronto ad aprire il 75° Festival della Canzone Italiana

Sarà un Sanremo dell’Amicizia, Carlo Conti lo promette! Il 75° Festival della Canzone Italiana sta per partire e comincerà proprio stasera, 11 febbraio 2025, in prima serata su Rai1. È il primo festival dell’era post Amadeus ma non è il primo di Conti, che torna a condurre la kermesse per la quarta volta. E proprio perché è la quarta volta che sale sul palco dell’Ariston come matador, il conduttore appare molto sereno e felice di questa nuova avventura.

Sarà un Sanremo ancora più Perché Sanremo è Sanremo, ovvero una gara delle canzoni, un Festival in cui la musica sarà protagonista così come lo sarà l’attualità. Come è stato chiaramente detto nella conferenza stampa di presentazione della prima serata, le canzoni della kermesse sanremese non sono solo canzonette ma anche racconti della società.

Sanremo 2025: Antonella Clerici e Gerry Scotti co-conduttori della prima serata del Festival

Carlo Conti è pronto a dare il via a Sanremo 2025 e per cominciare questa avventura ha voluto due amici accanto a lui. Ha così chiamato Antonella Clerici e Gerry Scotti a fargli compagnia nella prima serata come co-conduttori. I due artisti, uno per la prima volta sul palco dell’Ariston l’altra per la quarta volta nella città dei fiori, terza volta come co-conduttrice. E stasera i co-conduttori strapperanno sicuramente un sorriso ai telespettatori. Gerry Scotti in primis, visto che è prevista una sua esibizione cantante, una sorta di trentesima canzone in gara.

Sanremo 2025: sarà un Sanremo dell’amicizia, dell’unione e dell’emozione

Il 75° Festival della Canzone Italiana si apre nel segno del made in Italy, di poco rock ma molta musica italiana. Proprio per questo è stato scelto un ospite italianissimo, che coinvolgerà non solo il palco dell’Ariston ma tutta la città di Sanremo con un medley itinerante delle sue canzoni. Stiamo parlando di Jovanotti che arriverà a metà della serata e dopo aver fatto un’entrata a effetto, si intratterrà per una chiacchierata con Clerici e Conti.

Sarà però anche il Festival dell’unione e dell’emozione. Carlo Conti non è riuscito a trattenere le lacrime commuovendosi in diretta in conferenza stampa, raccontando di sua madre, che lo ha cresciuto da sola e che lo ha sostenuto sempre.

Unione rappresentata anche dagli ospiti internazionali di questa sera. Sul palco si esibirà la cantante israeliana Noa in duetto con la palestinese Mira Awad. Le due artiste canteranno l’iconica Imagine.

Sanremo 2025: Scaletta della prima serata del Festival

Nella prima serata del Festival si esibiranno tutti i 29 Big in gara. Sarà una serata piuttosto lunga e impegnativa, nella quale si sentiranno – per la prima volta in TV, le canzoni in gara. Scopriamo insieme la scaletta prevista per questa sera:

Gaia Francesco Gabbani Rkomi Noemi Irama Coma_Cose Simone Cristicchi Marcella Bella Achille Lauro Giorgia Willie Peyote Rose Villain Olly Elodie Shablo Ft. Guè, Joshua, Tormento Massimo Ranieri Tony Effe Serena Brancale Brunori Sas Modà Clara Lucio Corsi Fedez Bresh Sarah Toscano Joan Thiele Rocco Hunt Francesca Michielin The Kolors

