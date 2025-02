Sanremo 2025, Carlo Conti ricorda l’amico Fabrizio Frizzi: ''Dolore, sarebbe stato con me nella prima serata''

News VIP

Carlo Conti ha debuttato come presentatore e direttore artistico della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Le parole per l’amico Fabrizio Frizzi, che avrebbe voluto con sé nella prima serata.

La prima serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa, con la presenza di Antonella Clerici e Gerry Scotti al fianco del presentatore e direttore artistico Carlo Conti. C’è una persona che, tuttavia, lui avrebbe voluto insieme ai sue due amici e colleghi di sempre, Fabrizio Frizzi.

Carlo Conti risponde alle polemiche sul suo Sanremo

Certamente Carlo Conti avrebbe voluto condurre un’edizione del Festival di Sanremo più serena e tranquilla, invece a poche settimane dal debutto della 75esima edizione della kermesse musicale d’Italia una bufera mediatica si è abbattuta su alcuni dei protagonisti tra i Big in gara. Poco male, il presentatore e direttore artistico ha ammesso a Tv Sorrisi e Canzoni di avere un solo scopo ovvero di piacere ad una grande fetta di pubblico, evitando di leggere commenti e polemiche. Momento di estrema dolcezza quando si è commosso ricordando la mamma durante la conferenza stampa che ha preceduto l’esordio sul palco del Teatro Ariston, che ha colpito tutti mostrando il lato più umano del presentatore toscano, al quale è toccato un arduo compito ma che ha rispettato ad oggi le aspettative di milioni di spettatori.

Quando Conti ha presentato il suo Festival, svelando i 29 cantanti che si sarebbero esibiti (trenta prima dell’abbandono di Emis Killa dopo essere finito indagato per associazione a delinquere), il direttore artistico ha poi incuriosito tutti con i co-conduttori e co-conduttrici scelti per questa edizione. Forte dell’appoggio della moglie e del figlio, seppur ha raccontato che quest’ultimo preferisce seguire dalla camera dell’hotel per non rischiare di addormentarsi nella platea, Conti ha affrontato la prima serata del Festival con gli amici di sempre Antonella Clerici e Gerry Scotti, ma qualcuno gli è mancato particolarmente. Ecco cosa ha rivelato.

Carlo Conti avrebbe voluto con sé Fabrizio Frizzi a Sanremo 2025

Scaricata parzialmente la tensione dopo la prima serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo, ammettendo di avvalersi solo di tanta acqua e di almeno sette ore di sonno per essere in perfetta forma, Carlo Conti si prepara a tornare sul palco del Teatro Ariston dopo aver condotto con gli amici Antonella Clerici e Gerry Scotti. Il presentatore e direttore artistico ha confidato che, durante il suo primo Festival nel 2015, avrebbe potuto avere come super ospite Dave Bowie e di aver rinunciato per mancanza di budget, avendo già chiamato altri ospiti. Una situazione che, a posteriori, è per lui un rimpianto sanremese così come lo è ad oggi l’assenza dell’amico Fabrizio Frizzi.

“Ad oggi, più che un rimpianto, un dolore. La certezza che con me, Antonella e Gerry nella prima serata ci sarebbe stato anche Fabrizio Frizzi”.

Parole toccanti quelle di Conti che ha confidato che avrebbe voluto avere il collega e amico con sé nella prima serata di Sanremo. Cosa ha svelato invece a proposito degli altri co-conduttori? Il presentatore toscano ha ammesso di aver contattato tutti sul cellulare, trovando qualche difficoltà con Scotti dato che il suo cellulare era stato inavvertitamente manomesso dalla nipotina del collega, e di aver avvertito per ultimo Cristiano Malgioglio, che ha stentato a credere alle parole di Conti. Ma perché chiamarlo per ultimo? A quanto pare non è molto bravo a tenere i segreti.

