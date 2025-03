Sanremo 2025, Antonella Clerici svela un aneddoto del dietro le quinte su Carlo Conti

News VIP

Antonella Clerici, co-conduttrice del Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti e Gerry Scotti, racconta l’emozione di questa opportunità poi parla di The Voice.

Antonella Clerici è tornata al Festival di Sanremo, co-conduttrice della prima serata della 75esima edizione della kermesse musicale al fianco di Carlo Conti e Gerry Scotti. Dopo essere tornata al timone di The Voice Senior, programma che le dà tante soddisfazioni insieme a È sempre mezzogiorno, Antonella svela un retroscena sul dietro le quinte. Ecco quale.

Sanremo 2025, Antonella Clerici svela una curiosità su Carlo Conti

La prima serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo ha visto sul palco tre dei conduttori più amati della televisione italiana ovvero Carlo Conti, nel ruolo di direttore artistico della kermesse musicale d’Italia, e i co-conduttori Antonella Clerici e Gerry Scotti. La presentatrice di The Voice Senior e È sempre mezzogiorno ha raccontando questa esperienza ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni. Clerici ha scherzato sui propri look per la prima serata sanremese, accolti da Gerry e Conti con gli occhiali da sole perché a dir poco brillanti, ammettendo di aver voluto fare qualcosa di diverso e sentirsi più sensuale proprio ora che ha ripreso palestra e si sente in forma come non mai. Poi, Clerici ha raccontato come ha vissuto questo Festival e un retroscena sul presentatore.

“Mi è piaciuto moltissimo. Sono andata per Carlo, in amicizia. È stato un bel momento senza nessun tipi di stress, di aspettative. Mi sono detta: vado a fare una gita in riviera. Ho conosciuto Gerry e mi sono divertita molto […] Io e Carlo abbiamo trascinato Gerry in questo folle mondo. Per lui era la prima volta, noi lo tiravamo di qua e di là. Lui rideva… E poi non abbiamo preparato niente. Siamo conduttori, quindi abbiamo fatto solo il nostro lavoro […] Dietro le quinte prendevo in giro Carlo per il suo ritmo forsennato. Era diventata una gag per tutti quanti, con lui che ripeteva “Veloci, via, veloci, veloci””.

Antonella ha ammesso di aver trovato Gerry Scotti una persona davvero piacevole con la quale chiacchierare di tutto, anche non di televisione, e dunque per lei questo Sanremo è stato anche un modo per conoscere un collega noto che non aveva mai avuto il piacere di frequentare dal vivo. Per lei le canzoni più belle, oltre quella di Giorgia, erano quella del vincitore Olly ma anche di Noemi e Achille Lauro, senza scordare “Cuoricini” dei Coma_Cose che è a dir poco virale.

Antonella Clerici tra nuovi progetti e tv

Dopo l’esperienza al Festival di Sanremo, al quale sta puntando Stefano De Martino per il suo futuro televisivo dopo il grande successo in Rai, Antonella Clerici è tornata al timone del format mattutino È sempre mezzogiorno e poi di The Voice Senior. Ma perché le piace così tanto questo format? È proprio Antonella a rivelarlo, felice per la grande ripartenza accolta positivamente dal pubblico.

“Sono persone comuni con una passione per la musica che è stata una costante per tutta la vita. Per alcuni è un lavoro, magari nei pianobar, per altri è l’esibizione nelle feste di pizza, di paese, o il semplice cantare sotto la doccia […] L’Antonella di The Voce è una via di mezzo tra l’Antonella tirata a lucido con l’abito da sera, il trucco curato, che a ceba con gli amici Clementino, Arisa, Gigi e Loredana, e incontra gente comune. A me piacciono proprio i talent di gente comune, non quelli con i Vip”.

Antonella ha ammesso che al momento non ha intenzione di accettare altri programmi dato che il suo giorno è già molto pieno in questo modo, e poi ha rivelato che il suo contratto è in scadenza questo anno e non sa se la Rai lo rinnoverà. È uno spoiler oppure di tratta di scaramanzia? Lo scopriremo nei prossimi mesi, certo è che Antonella è davvero tra le più amate in televisione proprio per la sua freschezza.

