Festival di Sanremo, Stefano De Martino punta alla conduzione? "Sono ancora un po' spaventato all'idea"

Ospite nel salotto televisivo di Che Tempo che fa, Stefano De Martino commenta il successo di Affari Tuoi e parla di una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo nel ruolo di conduttore e direttore artistico.

Stefano De Martino è uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo. Il giovane conduttore è riuscito a conquistare tutti con la sua professionalità e spontaneità, raccogliendo la difficile eredità di Amadeus alla conduzione di Affari Tuoi, il game show di RaiUno che sta registrando ascolti record.

Stefano De Martino e il rapporto con il successo

Momento d'oro per Stefano De Martino, che ha battuto i record di Amadeus ad Affari Tuoi e incassato ben 7 milioni di telespettatori con il 32,3% di share. Ospite di Fabio Fazio nel salotto televisivo di Che Tempo che Fa, l'amato conduttore ha raccontato come vive l’enorme successo che sta avendo alla conduzione del popolare game show di RaiUno:

I telespettatori sono tanti, è un orario di punta con un programma che ha una storia infinita. Vivo in uno stato di inconsapevolezza totale, non voglio abituarmi a questa cosa. Me la godo per ora sapendo che ci sarà un momento in cui sarà un po’ meno, ma è normale. Sono poco abituato ai complimenti, per questo mi sento molto più a mio agio con le critiche e molto spesso sono anche d’accordo con quelle.

Oltre ad Affari Tuoi, De Martino è al timone anche di Stasera tutto è possibile. Il programma sta ottenendo un grande successo grazie alla simpatia e alla bravura degli ospiti, ma soprattutto del giovane conduttore, che oggi è uno dei volti più amati di casa Rai. Tra gli ospiti fissi di STEP, in onda come sempre dall’Auditorium Rai di Napoli, i comici Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia.

Stasera Tutto è Possibile, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, è un comedy show dove cast e ospiti sono pronti a mettersi in gioco nelle varie prove che non prevedono né vincitori né vinti, ma solo tante risate. L'ultima puntata della stagione andrà in onda il prossimo 1 aprile 2025.

Stefano De Martino al timone di Sanremo?

Sull'onda del successo di Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino ha parlato del suo futuro e rotto il silenzio sul Festival di Sanremo. A proposito di una sua possibile partecipazione alla kermesse canora più famosa e importante d'Italia nel ruolo di conduttore e direttore artistico, l'ex ballerino professionista di Amici non sembra ancora avere le idee chiare:

Fare il Festival significa guidare un Boeing e quindi sorvolare l’oceano, tutte quelle ore dove sotto non c’è nulla, a me ancora un po’ spaventano [...] Se dovesse mai arrivare, vorrei farmi trovare calmo, con questa disinvoltura e adesso non ce la faccio.

