Chiara Ferragni ha tradito Fedez con Achille Lauro? Fabrizio Corona conferma il flirt extraconiugale

Gossip TV

Fabrizio Corona non ha intenzione di fermarsi e, dopo aver svelato la verità su Fedez costringendo Chiara Ferragni ha confermare tutti i tradimenti, ora se la prende con l'influencer e tira in ballo il flirt con Achille Lauro.

L’Italia intera, sopratutto gli appassionati di gossip, si è fermata nelle ultime ore per seguire da vicino l’intricata vicenda che sarebbe dietro la fine del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, abilmente sciorinata da Fabrizio Corona nel suo podcast “Falsissimo”. Dopo aver costretto l’influencer a confermare i tradimenti del marito e, in particolare, la relazione del rapper con Angelica, l’ex re dei paparazzi se la prende con Chiara e svela il suo flirt con Achille Lauro, promettendo di raccontare anche tutti i retroscena sulla sua vita privata.

Chiara Ferragni conferma lo scoop di Corona: tradita da Fedez

La fine del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez ha lasciato tutti senza parole, soprattutto perché il fatto è avventuro a ridosso dello scoppio dello scandalo Balocco, e per la linea che i due hanno deciso di tenere. Se da una parte, infatti, abbiamo visto l’influencer pentirsi pubblicamente e chiedere scusa per quello che continua a definire “un errore di comunicazione”, dall’altra Fedez ha trascorso i primi mesi da single volando da una discoteca all’altra, sempre in compagnia di qualche ragazza bellissima, insomma passando da flirt in flirt. Ognuno si è fatto la propria idea sulla questione, almeno fino a quando Fabrizio Corona non ha deciso di spiegare pubblicamente tutto quello che è successo durante il matrimonio dell’ex golden couple di Instagram, parlando anche del tentativo di suicidio di Fedez poco prima di Sarà Sanremo, spinto a questo gesto proprio dall’amore negato della vera donna che ha sempre amato, Angelica.

Ecco che, poche ore dopo, Chiara si è vista costretta ad intervenire pubblicamente sui social e ha pubblicato un lungo sfogo contro Fedez. Ferragni ha confermato i tradimenti, le mancanze di rispetto e soprattutto la lunghissima storia parallela tra l’ex marito e Angelica, confermando anche che lui le avrebbe rivelato di essersi sentito costretto a sposarla a causa dell’eco mediatica, ma che l’avrebbe piantata all’altare se l’altra gli avesse fatto anche solo un cenno. Insomma, rivelazioni forte ma anche agghiaccianti se pensiamo che poi Fedez con Chiara ci ha fatto ben due figli, amando sempre segretamente un’altra persona. Ma sarà tutta qui la verità? Corona non ha intenzione di tacere ed ecco che dà qualche anticipazioni succulenta del prossimo episodio del suo podcast Falsissimo.

Fabrizio Corona smaschera Ferragni: a letto con Achille Lauro

Perché Fabrizio Corona abbia deciso di sganciare proprio ora, a due settimane dal Festival di Sanremo dove si esibirà anche Fedez, tutto il gossip di cui è conoscenza sulla famiglia Ferragnez, rimarrà un mistero. Certo è che l’ex re dei paparazzi quando fa una cosa la fa fino in fondo, e bisogna dargliene atto. Dopo aver portato Chiara Ferragni ha confermare i tradimenti ricevuti e la relazione parallela dell’ex marito con Angelica, Corona fa di più e conferma di essere a conoscenza anche della vera natura dell’influencer, che sarebbe molto lontano dall’essere una perfetta mogliettina pronta a sacrificarsi per la famiglia e i figli. Nel prossimo episodio del suo podcast Falsissimo, infatti, Fabrizio ha intenzione di rivelare anche tutti i tradimenti di Chiara a partire della notte bollente trascorsa con Achille Lauro.

“Racconterò la mogliettina perfetta che sei, quante str**zate racconti da 15 anni, tutti i dettagli del tuo circolino, i tuoi affari sporchi e l’amore reale che però hai vissuto tradendolo costantemente. Incominciamo da uno, che canta a Sanremo quest’anno, Achille Lauro. Ti ricordi quando hai ammesso a Fede che te lo sei sc***to?”.

Un’accusa forte quella di Corona, che deve senza dubbio essere in possesso di prove schiaccianti per tirare in ballo una terza persona, ovvero Lauro, in questo modo pubblico. Ma sarà così? Mentre attendiamo, ricordiamo che questo gossip non è nuovo dal momento che già la scorsa estate l’esperto di gossip Alessandro Rosica aveva fatto sapere di aver ricevuto una confessione da Fedez sul tradimento di sua moglie con il collega cantante, e ora arriva la conferma anche da parte di Corona. Cosa svelerà su Chiara?