Sandokan, le riprese della seconda stagione previste per il 2026: l’indiscrezione

Novità importanti per Sandokan, che avrà una seconda stagione. Ecco l’indiscrezione sulla serie tv con Can Yaman come protagonista.

Ottime notizie per i fan di Can Yaman e per coloro che non vedono l’ora di vederlo nei panni di Sandokan. La serie tv, che presto approderà su Rai 1, è stata rinnovata per una seconda stagione. Ecco l’ultima indiscrezione.

Sandokan avrà una seconda stagione

Dopo quattro mesi di riprese, Can Yaman e il cast di Sandokan hanno concluso la loro avventura sul set per riportare sul piccolo schermo il celebre ciclo narrativo di Emilio Salgari, con il corsaro più amato d’Italia già impersonato negli anni Settanta dal divo di Bollywood, Kabir Bedi. La serie tv dovrebbe approdare nell’autunno 2025 su Rai 1 dopo la fase di post produzione e, proprio nei prossimi giorni, Can è atteso al Global Series Festival di Rimini e Riccione per presentare Sandokan insieme al resto del cast.

Questa è una produzione internazionale e il cast è composto, tra gli altri, da Alessandro Preziosi nei panni di Yanez de Gomera, poi Ed Westwick in quelli dell’antagonista Lord Brooke, e l’esordiente Alanah Bloor che presta il volto a Lady Marianne, la donna per la quale Sandokan diventerà da corsaro ad eroe. C’è grande attesa per la messa in onda di questa serie tv, che potrebbe consacrare definitivamente Yaman come attore internazionale dopo il successo già conclamato de El Turco dove impersona il giannizzero ottomano Hasan Balaban, al fianco dell’attrice italiana Greta Ferro. E mentre cresce l’attesa, arriva un’indiscrezione che farà molto piacere alle sostenitrici del divo turco.

Sandokan, nel 2026 le riprese della seconda stagione

Sebbene Sandokan non sia ancora approdata su Rai 1, già si parla di un successo garantito, complice anche il cast internazionale scelto per la serie tv, e dunque ecco che arriva la conferma della seconda stagione. Secondo l’account X CinguettareRai, il cast è riconfermato ed ecco quando inizieranno le riprese della seconda stagione:

“Previste nel 2026 le riprese della seconda stagione di Sandokan, la serie con Can Yaman, Alessandro Preziosi, Ed Westwick, John Hannah, Alanah Bloor, Samuele Segreto che arriverà su Rai 1 nella prossima stagione. In Sandokan 2 ci sarà una novità in regia”.

Insomma, rivedremo Sandokan per ben due stagioni e dunque Can Yaman nei suoi panni. Nel frattempo, nelle ultime ore, si è parlato della nuova fidanzata dell’attore turco, una misteriosa ragazza che appare in un dolce scatto con lui mentre lo abbraccia e lui ride alla telecamera. Ma chi sarà? La caccia è aperta.