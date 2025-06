Can Yaman atteso al Global Series Festival per presentare Sandokan

News VIP

Can Yaman sarà ospite del Global Series Festival a Rimini e Riccione, per presentare Sandokan.

Cresce l’attesa per Sandokan, la nuova trasposizione televisiva del ciclo narrativo di Emilio Salgari, con Can Yaman come protagonista. L’attore turco sarà ospite del Global Series Festival per parlare della serie tv in arrivo in autunno su Rai 1.

Sandokan con Can Yaman incuriosisce tutti

Dopo quattro lunghi mesi di riprese, Sandokan sta per arrivare sul piccolo schermo. La serie tv ispirata al ciclo narrativo di Emilio Salgari riporta in televisione il corsaro più affascinante di sempre, reso celebre negli anni Settanta dall’interpretazione del divo di Bollywood Kabir Bedi. Ma attenzione a parlare di remake! Il Sandokan che la Lux Vide porta su Rai 1 il prossimo autunno, per il quale cresce l’attesa con gli scatti dal set pubblicati su Instagram, sarà moderno, più incentrato sulla trasformazione da pirata ad eroe.

A prestare il volto al protagonista è Can Yaman, il sensuale divo turco che ha atteso diversi anni prima di potersi calare nei panni di Sandokan, studiando e allenandosi, sottoponendosi ad una drastica dieta che gli ha fatto perdere ben dieci chili in trenta giorni. I fan dell’attore turco sono curiosi di scoprirlo in questo ruolo al fianco di un cast internazionale composto, tra gli altri, da Ed Westiwick ovvero la star di Gossip Girl che presta il volto al temibile Lord Brooke, poi Alessandro Preziosi nei panni di Yanez de Gomera ovvero il fedele amico del pirata, poi l’attrice inglese Alanah Bloor che sarà Lady Marianne, la donna che conquista il cuore di Sandokan e cambia il suo destino. Nel frattempo, Yaman sarà ad un importante festival per presentare la serie tv, ecco tutti i dettagli.

Can Yaman al Global Series Festival

Can Yaman è Sandokan nel nuovo adattamento televisivo dei romanzi di Emilio Salgari e manca sempre meno alla messa in onda della serie tv, che approderà in autunno su Rai 1 dopo la lunga fase di post produzione. Si tratta di un vero proprio kolossal con oltre quattro mesi di riprese intense, un cast internazionale, un budget da capogiro e tanto lavoro da parte degli esperti degli effetti speciali per rendere tutto perfetto fino all’ultimo minuto di visione. Stando alle Anticipazioni di Tv Sorrisi e Canzoni, Can è pronto a parlare più diffusamente del nuovo progetto televisivo che lo vede protagonista.

Dal 21 al 28 giugno debutta, infatti, l’Italian Global Series Festival a Rimini e Riccione, che raccoglie l’eredità del RomaFictionFest conclusa nell 2016. Organizzato da APA Associazione Produttori Audiovisivi con il supporto del Ministero della Cultura, l’evento conta tante anteprime esclusive tra cui, appunto quella dedicata a Sandokan con Can Yaman, per la gioia delle fan che non vedono l’ora di sapere quali nuovi retroscena rivelerà.