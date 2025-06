Can Yaman si è fidanzato? Lo scatto dolcissimo con una misteriosa ragazza (FOTO)

News VIP

Notizia bomba. Sul web circola una foto di Can Yaman insieme ad una misteriosa ragazza e i due sembrano molto affiatati. Che sia la sua nuova fidanzata?

Il we in titl. Can Yaman abbracciato ad una misteriosa ragazza che sembra essere la sua nuova fidanzata. Parte la caccia all’identità della giovane nuova fiamma dell’attore turco, mentre lui non commenta l’indiscrezione.

Can Yaman si è fidanzato?

Fermi tutti. È tutto vero? Nelle ultime ore sul web è apparsa una foto di Can Yaman in dolce compagnia e le fan dell’attore turco sono andate in tilt. La vita privata di Can è sempre stata un mistero, dal momento che il divo turco ha preferito concentrare sempre e comunque l’attenzione mediatica sulla sua carriera, piuttosto che sui suoi flirt. Anni fa si è parlato di un flirt con Demet Ozdemir, tornato in trend nelle ultime settimane dal momento che le fan della soap Daydreamer, dove i due attori recitano fianco a fianco nei panni di Can Divit e Sanem Aydin, hanno sempre sperato in un lieto fine tra i due attori. Loro, almeno ufficialmente, hanno invece sempre smentito ogni ipotesi di flirt.

Yaman si è poi legato a Diletta Leotta ma la relazione, iniziata in modo travolgente sotto gli occhi di tutti, si è consumata velocemente e ad oggi i due sono molto distanti, lei sposata con Lori Karius e mamma di una bambina, lui alle prese con i suoi successi internazionali. Sembra, tuttavia, che Can abbia nuovamente riaperto le porte del suo cuore ad una misteriosa ragazza dai capelli bruni, o almeno questo è quello che si evince dalla foto del divo turco che appare felicissimo mentre la ragazza in questione lo abbraccia. Ecco i dettagli.

Can Yaman, chi è la nuova fiamma

Questa potrebbe essere un’estate piena d’amore per Can Yaman. L’attore turco ha festeggiato il grande successo internazionale della serie tv storica El Turco, trasmessa in quasi tutto il mondo con tanti commenti positivi da parte di critica e fan. Yaman è atteso anche al Global Series Festival a Rimini e Riccione per parlare di Sandokan, l’altra grande produzione internazionale che lo ha visto protagonista questo anno e che approderà nell’autunno 2025 su Rai 1.

La foto di Can abbracciato ad una ragazza dai capelli mori e corti, che nasconde il suo volto nel collo dell’attore con grande intesa, mentre lui sorride alla telecamere e sorseggia un drink è diventata virale. Tutti pensano che lei sia la nuova fiamma dell’attore turco, anche se non si vede bene il volto della ragazza in questione, sembra non appartenere al mondo dello spettacolo. Sicuramente se così fosse, a breve Can la presenterà a tutto il mondo.