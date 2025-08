Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio: ricorso contro Raoul Bova per l'affido esclusivo delle figlie

News VIP

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, Rocío Morales vorrebbe l’affido esclusivo delle due figlie avute da Raoul Bova, Luna e Alma.

Secondo quanto riporta oggi Il Corriere della Sera, l'attrice spagnola e compagna di Raul Bova, Rocío Muñoz Morales avrebbe deciso di agire concretamente: ha affidato al suo legale, l’avvocato Antonio Conte (lo stesso che ha assistito Francesco Totti nella separazione da Ilary Blasi), il compito di depositare al più presto un ricorso al Tribunale civile di Roma. Obiettivo? Ottenere l’affido esclusivo delle due figlie avute da Raoul Bova, Luna e Alma, e stabilire le condizioni per il mantenimento.

La tempesta mediatica che ha travolto l’attore romano, scatenata dalla diffusione da parte di Fabrizio Corona di audio e messaggi compromettenti tra Bova, la modella Martina Ceretti e l’amico Federico Monzino, ha fatto esplodere una bomba nella vita privata dell’attore. E Rocío, travolta suo malgrado dallo scandalo, ha scelto di proteggere le figlie portandole con sé in una località segreta della Puglia. Nessuna esposizione, nessun commento: solo riserbo e protezione.

Eppure, secondo quanto trapela da fonti vicine all’attrice spagnola, la scoperta del tradimento non è arrivata per vie private. Come migliaia di utenti, Rocío avrebbe appreso tutto in tempo reale, attraverso i social e i media dopo dodici anni insieme — i due attori si sono conosciuti nel 2013 sul set di Immaturi nel 2011 -

Nel ricorso che l’avvocato Conte sta ultimando, la Morales intende smontare alcune affermazioni che l’attore avrebbe fatto nei messaggi resi pubblici:

“Single da tempo”? Macché. Secondo, fino a maggio inoltrato vivevano ancora insieme sotto lo stesso tetto. Una relazione ancora viva, seppur tra alti e bassi. E non mancherebbero testimoni pronti a confermarlo.

Ma c’è di più. A quanto pare, quello con la Ceretti non sarebbe stato un caso isolato. Rocío avrebbe deciso di non sorvolare su altri episodi di mancanza di rispetto e su presunti comportamenti di Raoul che, secondo lei, non sarebbero compatibili con l’immagine di un padre esemplare. Un tempo gli è stata accanto nei momenti difficili, oggi non è più disposta a far finta di niente.

In tutto questo, la scelta dell’attore di affidarsi come avvocato ad Annamaria Bernardini de Pace — ex suocera di Bova — ha sollevato più di un sopracciglio. Oltre al fronte legale con Bova, Rocío starebbe preparando anche una serie di denunce nei confronti di chi, negli ultimi giorni, l’ha infangata pubblicamente. Tra web e riviste di gossip, le hanno attribuito anche un flirt con uomini noti — compreso Stefano De Martino. Ma stavolta la showgirl ha deciso di non lasciar correre. Gli eventuali risarcimenti verranno devoluti in beneficenza.