Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales: separazione confermata e azioni legali in corso dopo l'audio diffuso da Fabrizio Corona

La bomba gossip di Fabrizio Corona: " Raoul Bova avrebbe tradito Rocío Muñoz Morales con Martina Ceretti"

Dopo giorni di gossip e insinuazioni, arriva la risposta ufficiale: Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales sono separati da tempo. A chiarirlo è l’avvocato dell’attore, David Leggi, attraverso una nota diffusa dall’ANSA, nella quale sottolinea che la coppia — pur non essendo mai convolata a nozze — si è separata di fatto da tempo e si alterna nell’accudimento delle due figlie. La nota specifica inoltre che si attende solo il via libera formale da parte di Rocío per procedere con la formalizzazione legale della separazione.

Lo scandalo secondo Corona: Raoul Bova e Martina Ceretti

Ma il comunicato non si ferma qui. L’avvocato Bova annuncia anche azioni legali contro chiunque abbia diffuso materiale illecito — audio e messaggi privati — riconducibili al suo assistito. "Sono in corso accertamenti da parte della Magistratura penale", scrive il legale, sottolineando che si procederà nei confronti di chi ha diffuso contenuti violando la privacy dell’attore, in particolare per "scopi di lucro" e senza riguardo per i figli coinvolti.

Tutto nasce da un nuovo episodio di “Falsissimo”, il podcast video di Fabrizio Corona, in cui il “re dei paparazzi” lancia una vera bomba: Raoul Bova avrebbe avuto una relazione segreta con la giovane modella e influencer Martina Ceretti. Secondo quanto raccontato da Corona, la frequentazione sarebbe iniziata su Instagram oltre due anni fa e avrebbe incluso messaggi privati, un incontro in un hotel di Milano e presunti messaggi vocali molto affettuosi da parte dell’attore.

Fanpage ha ricostruito la vicenda riportando alcuni degli screenshot delle chat, in cui si fa riferimento a una cena “a quattro” (per non dare nell’occhio) e a un successivo incontro ravvicinato tra i due. In uno dei messaggi audio che Corona dice di aver ricevuto, Bova si sarebbe rivolto così a Martina la mattina seguente: “Buongiorno essere speciale dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti”. Un audio, però, disponibile solo agli abbonati del podcast.

Martina Ceretti ha commentato la vicenda sui social, prendendo le distanze dalla narrazione di Corona e accusandolo di averla descritta in modo fuorviante.

La reazione della difesa di Raoul Bova è ferma: nessuna tolleranza per le violazioni della privacy. "Credere a chi travolge l'esistenza altrui solo per guadagnarci è un atto irresponsabile", sottolinea l’avvocato, rimarcando il rispetto dovuto ai figli dell’attore e il danno umano che questo tipo di gossip incontrollato può arrecare.

Selvaggia Lucarelli: "Audio diffusi da un ex detenuto che continua a accumulare decine e decine di cause da persone umiliate, diffamate e mortificate"

A questo proposito è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli che sui social ha condannato senza mezzi termini l'operato di Fabrizio Corona:

"Noto un sacco di gente divertita- pure giornalisti-nel vedere conversazioni private e audio diffusi da un ex detenuto che continua a accumulare decine e decine di cause da persone umiliate, diffamate e mortificate dai suoi modi violenti. Del resto, stiamo parlando di una persona legittimata da Fedez suo ex big friend, coccolata da Fagnani (la tua opinione è sempre intelligente!), ringraziata in privato da D'Urso (grazie, solo tu hai il coraggio di dirlo!) e da altri. Grasse risate. Finché non tocca a voi".