Raoul Bova, colpo di scena: sarà difeso dall’ex suocera, Annamaria Bernardini de Pace che dichiara: "Fiera di lui"

Raoul Bova coinvolto della spinosa vicenda relativa gli audio privati diffusi da Fabrizio Corona, sarà difeso legalmente da Anna Bernardini de Pace, la madre della sua ex moglie Chiara Giordano.

La voce circolava già da qualche giorno, ma ora è arrivata la conferma ufficiale: sarà Anna Bernardini de Pace a difendere Raoul Bova nel delicato procedimento legale che lo vede coinvolto. A stupire non è solo il nome, ma il legame personale che unisce i due: Bernardini de Pace è infatti la madre di Chiara Giordano, ex moglie dell’attore e sua storica ex suocera.

Anna Bernardini de Pace parla di Raoul Bova: "Sono fiera del padre dei miei nipoti"

A colpire, secondo l’avvocata, è stata la reazione immediata e trasparente di Bova di fronte allo scandalo: “Lui non ha ceduto al ricatto perché non aveva nulla da nascondere e ha presentato subito la denuncia. Ho apprezzato molto questa sua scelta”.

Al centro della tempesta mediatica ci sono gli audio compromettenti pubblicati da Fabrizio Corona, che vedrebbero coinvolto l’attore in una conversazione con la 23enne Martina Ceretti, con la quale avrebbe avuto una relazione extraconiugale. Un caso che si intreccia con la rottura da Rocío Muñoz Morales, madre delle figlie più piccole di Bova. Proprio la Morales, tramite i suoi legali, aveva fatto sapere che fino a pochi giorni fa lei e Raoul vivevano ancora insieme. Una versione smentita da De Pace: “Anche se non sono sposati, vivono di fatto separati da due anni”.

La causa in corso non si limita all'affidamento delle figlie. C’è anche la questione della diffusione degli audio, che – secondo la difesa – sarebbe avvenuta illegalmente e con finalità diffamatorie e di lucro. In prima linea, l’avvocata Bernardini de Pace – affiancata dal collega David Leggi – ha già avviato una serie di azioni legali contro chi ha rilanciato o ironizzato sul contenuto degli audio. Tra i bersagli figurano non solo Fabrizio Corona e il suo programma “Falsissimo”, ma anche giganti come Google e persino Ryanair. “Una spettacolarizzazione dei contenuti a fini di marketing, che ha danneggiato profondamente l’immagine di Raoul Bova”, secondo i legale dell'attore.

Chieste sanzioni pesanti e risarcimenti

La richiesta dei legali è quella di rimuovere ogni contenuto relativo alla vicenda, deindicizzare i file audio da tutte le piattaforme, e condannare ogni responsabile al pagamento di un risarcimento danni pari a 500.000 euro ciascuno. Una cifra significativa, ma che, secondo la difesa, riflette la portata del danno subito. “C’è stata la diffusione illecita, fraudolenta, virale e scellerata di un file audio estratto da una conversazione privata tra lui e un’altra persona, Martina Ceretti, divulgato contro il volere, anzi a insaputa del reclamante”.