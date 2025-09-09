Raoul Bova rompe il silenzio: "Ho sofferto, ma ora vado avanti a testa alta"

News VIP

Dopo gli audio diffusi da Corona, Bova si sfoga: “La mia vita privata non andava esposta”

La separazione tra e Rocío Munoz Morales è stata uno dei temi più discussi dell’estate. Una storia d’amore che appariva solida si è incrinata improvvisamente dopo la diffusione, da parte di Fabrizio Corona, di alcuni audio e messaggi che avrebbero coinvolto l’attore con la giovane Martina Ceretti.

Raoul Bova: "Non è stato sicuramente bello vedere la propria vita privata sbattuta su tutti i social"

Quello che inizialmente sembrava un semplice pettegolezzo si è trasformato in un caso più complesso, con dettagli che hanno fatto emergere l’ipotesi di un vero e proprio ricatto basato su conversazioni private sottratte senza consenso. Per settimane sia Bova che Rocío hanno scelto di non commentare pubblicamente, mantenendo il silenzio su una vicenda che ha avuto forte risonanza sui social e sui media.

Nei giorni scorsi, Rocío è tornata a mostrarsi in pubblico durante la Mostra del Cinema di Venezia, dove ha ricevuto il premio Filming Venice Award. L’attrice, nel corso della conferenza stampa, ha rassicurato tutti sul suo stato d’animo:

“Sto bene, sono serena, sono tranquilla. Perché, non si vede? Il teatro mi ha consentito di vivere una realtà più bella di quella che stavo vivendo io. Il teatro per me è fonte di nutrimento, mi ha fatto scoprire due donne meravigliose che quest’anno ho interpretato sul palcoscenico e che mi hanno arricchito tantissimo. Ho imparato da loro e sono diventata più coraggiosa grazie a queste donne che ho raccontato, quindi amo il teatro, continuerò a farlo e non posso farne a meno.”

Secondo Dagospia, Raoul Bova sarà presto ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, dove forse affronterà più nel dettaglio quanto accaduto. Intanto l’attore ha scelto di rompere il silenzio in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, rivelando il suo stato d’animo dopo settimane di bufera:

"Sto cercando di affrontare la situazione come sono abituato a fare, con la consapevolezza che nella vita tutto può accadere, e a testa alta, come mi ha insegnato mio padre. Del resto, siamo esseri umani. Non è stato sicuramente bello vedere la propria vita privata sbattuta su tutti i social, soprattutto perché ha provocato non soltanto il mio dolore, come potrà immaginare, e questo lo trovo imperdonabile. Comunque ora sto bene, ringrazio Sorrisi e il direttore per la solidarietà e la delicatezza con la quale avete difeso la sacrosanta privacy. Lo apprezzo molto."

Mentre cerca di lasciarsi alle spalle il gossip, Bova si concentra sui nuovi progetti professionali che lo vedono protagonista sia in Rai che a Mediaset. Tornerà infatti nei panni del Capitano Olivieri in Don Matteo e sarà ancora una volta Guido Borghi in Buongiorno, Mamma!, serie che promette importanti sviluppi.

“Guido come sempre si ritroverà a gestire la sua vita complicata e, soprattutto, la crescita dei suoi figli, che hanno età differenti e quindi richieste e problemi diversi. Guido diventa per loro ancora di più un punto di riferimento. Quando un genitore rimane solo, spesso antepone le esigenze dei figli alle proprie.”