TGCom24
Home | VIP | News | Raoul Bova rompe il silenzio: "Ho sofferto, ma ora vado avanti a testa alta"
News VIP

Raoul Bova rompe il silenzio: "Ho sofferto, ma ora vado avanti a testa alta"

Anita Nurzia

Dopo gli audio diffusi da Corona, Bova si sfoga: “La mia vita privata non andava esposta”

Raoul Bova rompe il silenzio: "Ho sofferto, ma ora vado avanti a testa alta"

La separazione tra e Rocío Munoz Morales è stata uno dei temi più discussi dell’estate. Una storia d’amore che appariva solida si è incrinata improvvisamente dopo la diffusione, da parte di Fabrizio Corona, di alcuni audio e messaggi che avrebbero coinvolto l’attore con la giovane Martina Ceretti.

Raoul Bova: "Non è stato sicuramente bello vedere la propria vita privata sbattuta su tutti i social"

Quello che inizialmente sembrava un semplice pettegolezzo si è trasformato in un caso più complesso, con dettagli che hanno fatto emergere l’ipotesi di un vero e proprio ricatto basato su conversazioni private sottratte senza consenso. Per settimane sia Bova che Rocío hanno scelto di non commentare pubblicamente, mantenendo il silenzio su una vicenda che ha avuto forte risonanza sui social e sui media.

Nei giorni scorsi, Rocío è tornata a mostrarsi in pubblico durante la Mostra del Cinema di Venezia, dove ha ricevuto il premio Filming Venice Award. L’attrice, nel corso della conferenza stampa, ha rassicurato tutti sul suo stato d’animo:

“Sto bene, sono serena, sono tranquilla. Perché, non si vede? Il teatro mi ha consentito di vivere una realtà più bella di quella che stavo vivendo io. Il teatro per me è fonte di nutrimento, mi ha fatto scoprire due donne meravigliose che quest’anno ho interpretato sul palcoscenico e che mi hanno arricchito tantissimo. Ho imparato da loro e sono diventata più coraggiosa grazie a queste donne che ho raccontato, quindi amo il teatro, continuerò a farlo e non posso farne a meno.”

Secondo Dagospia, Raoul Bova sarà presto ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, dove forse affronterà più nel dettaglio quanto accaduto. Intanto l’attore ha scelto di rompere il silenzio in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, rivelando il suo stato d’animo dopo settimane di bufera:

"Sto cercando di affrontare la situazione come sono abituato a fare, con la consapevolezza che nella vita tutto può accadere, e a testa alta, come mi ha insegnato mio padre. Del resto, siamo esseri umani. Non è stato sicuramente bello vedere la propria vita privata sbattuta su tutti i social, soprattutto perché ha provocato non soltanto il mio dolore, come potrà immaginare, e questo lo trovo imperdonabile. Comunque ora sto bene, ringrazio Sorrisi e il direttore per la solidarietà e la delicatezza con la quale avete difeso la sacrosanta privacy. Lo apprezzo molto."

Mentre cerca di lasciarsi alle spalle il gossip, Bova si concentra sui nuovi progetti professionali che lo vedono protagonista sia in Rai che a Mediaset. Tornerà infatti nei panni del Capitano Olivieri in Don Matteo e sarà ancora una volta Guido Borghi in Buongiorno, Mamma!, serie che promette importanti sviluppi.

“Guido come sempre si ritroverà a gestire la sua vita complicata e, soprattutto, la crescita dei suoi figli, che hanno età differenti e quindi richieste e problemi diversi. Guido diventa per loro ancora di più un punto di riferimento. Quando un genitore rimane solo, spesso antepone le esigenze dei figli alle proprie.”
Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Grande Fratello, Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati? La verità sulla coppia
news VIP Grande Fratello, Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono lasciati? La verità sulla coppia
Forbidden Fruit Anticipazioni 10 settembre 2025: Yildiz è davvero incinta, Zeynep e Alihan minacciati!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 10 settembre 2025: Yildiz è davvero incinta, Zeynep e Alihan minacciati!
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 9 settembre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 9 settembre 2025
Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto preferirebbe un altro Vip alla Signora Coriandoli: ecco perché
news VIP Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto preferirebbe un altro Vip alla Signora Coriandoli: ecco perché
Uomini e Donne, Nilufar Addati sbotta sui social dopo le critiche ricevute per la sua presenza al Festival di Venezia
news VIP Uomini e Donne, Nilufar Addati sbotta sui social dopo le critiche ricevute per la sua presenza al Festival di Venezia
Beautiful Anticipazioni Puntata del 10 settembre 2025: Luna vuole la verità!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 10 settembre 2025: Luna vuole la verità!
Uomini e Donne, le fan scoprono che Gianmarco è single e rilanciano: ''starebbe bene con Raffaella Scuotto''
news VIP Uomini e Donne, le fan scoprono che Gianmarco è single e rilanciano: ''starebbe bene con Raffaella Scuotto''
Uomini e Donne, Diego Daddi su OnlyFans: "È stata Elga a spronarmi e guadagno bene. Ma con regole precise"
news VIP Uomini e Donne, Diego Daddi su OnlyFans: "È stata Elga a spronarmi e guadagno bene. Ma con regole precise"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV