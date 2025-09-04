Raoul Bova racconterà in tv la sua versione sulla vicenda degli audio con Martina Ceretti: ecco dove e quando

News VIP

Raoul Bova è stato tra i protagonisti di questa estate, poiché coinvolto nello scandalo degli audio che l'attore si è scambiato con la modella Martina Ceretti e che hanno portato alla fine della sua relazione con Rocio Munoz Morales. Ecco in quale programma tv l'attore sarà ospite per raccontare la sua versione.

Una delle vicende che ha riempito le pagine rosa questa estate è stata quella legata allo scandalo che ha visto coinvolti Raoul Bova e gli audio inviati alla modella Martina Ceretti. Audio privati che sono stati divulgati da Fabrizio Corona durante una puntata del suo podcast Falsissimo e che hanno portato alla fine della relazione tra Bova e Rocio Munoz Morales. Per la prima volta dall'inizio della vicenda, l'attore sarà presente in tv per raccontare la sua versione dei fatti: ecco dove e in quale programma lo vedremo.

Raoul Bova racconterà la sua versione dei fatti in tv

Da quando, a fine luglio, è esploso lo scandalo degli audio rubati e diffusi da Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo, Raoul Bova ha mantenuto un certo riserbo, preferendo che a commentare la vicenda e parlare per lui fossero i suoi legali. Gli audio diffusi illegalmente contenevano messaggi che confermavano la relazione tra l'attore e la modella Martina Ceretti. Questa notizia ha portato alla fine della storia tra Bova e Rocio Munoz Morales, che era totalmente all'oscuro di tutto e che tramite i suoi legali ha smentitola versione fornita dall'ex compagno. Secondo un comunicato diffuso da uno degli avvocati dell'attore, infatti, la relazione con Morales era già terminata da tempo, ma i due erano in buoni rapporti per il bene delle figlie. Questa versione è stata totalmente smentita dall'ex madrina del Festival di Venezia, che ha scelto proprio l'82esima edizione della kermesse cinematografica per rompere il silenzio su quanto stava vivendo.

Nel frattempo, alla vicenda privata che ha sconvolto la vita di Raoul Bova si è aggiunta anche quella giudiziaria: grazie al Garante della privacy, a cui i legali dell'attore si sono rivolti, gli audio contenenti le conversazioni con Martina Ceretti sono stati rimossi, ma le indagini che vedono coinvolti Fabrizio Corona e Federico Monzino, colui che ha fornito il materiale audio all'ex re dei paparazzi, sono ancora in corso. Intanto, Raoul Bova avrebbe deciso di presenziare in tv per raccontare la sua versione dei fatti dello scandalo che l'ha coinvolto.

Raoul Bova: ecco in quale programma sarà ospite per raccontare dello scandalo degli audio rubati

Secondo quanto riporta Dagospia, infatti, Raoul Bova è pronto ad andare in tv per raccontare la sua versione dello scandalo che da tutta l'estate lo vede protagonista. L'attore sta affrontando anche una causa con l'ex compagna Rocio Munoz Morales per l'affidamento delle figlie Alma e Luna: le due bambine hanno trascorso l'estate con la madre, in giro tra Calabria e agriturismi, lontani dai fotografi e dalle ripercussioni di quanto accaduto.

A distanza di più di un mese dallo scoppio dello scandalo, ora, come rivela Dagospia, Bova avrebbe deciso di raccontare la sua versione dei fatti e avrebbe scelto come programma tv uno dei più seguiti e prossimi alla ripartenza. Stiamo parlando di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin che tornerà in onda su Canale 5 con una nuova stagione da sabato 13 settembre. Sembra proprio che tra i primi ospiti dell'edizione possa esserci anche Raoul Bova, che con Mediaset ha all'attivo diversi progetti, tra cui una nuova stagione della fiction Buongiorno mamma.