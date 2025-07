Raoul Bova ricattato prima della diffusione delle chat private con Martina Ceretti, la Procura apre un'inchiesta

News VIP

la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per tentata estorsione, violazione della privacy e ricettazione ai danni del noto attore romano, Raoul Bova.

Quella che inizialmente sembrava una classica tempesta estiva di gossip sta prendendo una piega ben più seria. Raoul Bova, noto volto del cinema e della televisione italiana, è finito suo malgrado al centro di uno scandalo mediatico-giudiziario che coinvolge sentimenti traditi, messaggi compromettenti e addirittura un presunto tentativo di ricatto.

Tutto è cominciato con le rivelazioni pubblicate nel podcast "Falsissimo" di Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi e oggi autoproclamato profeta della verità scomoda. Nella sua trasmissione YouTube, Corona ha raccontato nei dettagli una presunta relazione clandestina tra l’attore e Martina Ceretti, giovane modella e influencer. Secondo quanto trapelato, il flirt sarebbe iniziato su Instagram più di due anni fa, sfociando poi in incontri segreti, messaggi dolci e – come ha raccontato Corona – anche audio vocali particolarmente affettuosi inviati da Bova alla ragazza.

Uno su tutti, diventato virale online e quasi iconico nella sua poeticità moderna: “Buongiorno essere speciale dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti.” Una frase che ha fatto sorridere il web, ma che ha lasciato ben altri effetti nel privato dell’attore romano. Proprio a ridosso della pubblicazione di questo materiale, Raoul Bova avrebbe ricevuto un messaggio da un numero sconosciuto, che lo metteva in guardia: le sue conversazioni personali con Martina sarebbero potute diventare di dominio pubblico. Il contenuto del messaggio, pur privo di una richiesta esplicita di denaro, aveva tutta l’aria di un avvertimento dal retrogusto inquietante.

Come riporta il Corriere della Sera, il significato implicito era evidente: paga, o il tuo privato finirà sotto gli occhi di tutti. Ma Bova – secondo quanto riferito – non ha ceduto al ricatto. Nessuna risposta, nessun accordo sottobanco, nessuna trattativa con l'ignoto mittente. Il risultato? Pochi giorni dopo, puntuale come un copione già scritto, le chat e gli audio sono stati diffusi pubblicamente proprio tramite il canale di Corona, scatenando una bufera mediatica senza precedenti. La questione è così diventata oggetto di un’indagine ufficiale da parte della Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo ipotizzando i reati di tentata estorsione, violazione della privacy e ricettazione. Le indagini sono state affidate alla polizia postale, sotto la supervisione del pubblico ministero Eliana Dolce. Secondo le prime ricostruzioni, il numero da cui è partito il messaggio minatorio risulterebbe intestato a un prestanome. Un dettaglio che non fa altro che alimentare i sospetti su un piano premeditato, forse organizzato con l'intenzione precisa di colpire l’immagine pubblica dell’attore, pur cercando di restare nell’anonimato.

Nel frattempo, mentre la magistratura lavora nell’ombra, il caso ha avuto anche un effetto collaterale devastante: l’implosione del rapporto tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. La compagna storica dell’attore, attraverso il proprio legale, ha infatti smentito categoricamente l'ipotesi di una separazione in corso da tempo – come invece aveva fatto trapelare l’entourage di Bova – dichiarando che la coppia conviveva ancora fino a pochi giorni prima dello scandalo.